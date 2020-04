El Congrés tornarà avui a prorrogar l'estat d'alarma però amb menys suports

Pedro Sánchez s'enfronta aquest dijous al Congrés de Diputats per demanar per segon cop la pròrroga de l'estat d'alarma fins al 26 d'abril. No hi ha cap dubte que tirarà endavant, ja que el PP i Ciutadans han garantit el suport amb reserves, però l'aval de la cambra baixa aquest cop no serà tan ampli. La CUP ja ha avançat que hi votarà en contra i està previst que Vox no hi voti a favor. El partit d'extrema dreta, que ha incrementat aquesta setmana els atacs al govern de Pedro Sánchez difonent com a veraces imatges falses de centenars de taüts a la Gran Via de Madrid, ha posat ara com a condició per avalar-lo que l'executiu dimiteixi en bloc. Pel que fa a la resta de formacions, està previst que Esquerra i Junts per Catalunya tornin a abstenir-se.

Però el vertader debat al Congrés serà la convalidació del decret laboral que ha comportat el confinament dur de les últimes setmanes i que venç entre avui i demà en funció dels festius de la Setmana Santa en cada comunitat. La mesura va enfadar tant la patronal com la dreta espanyola i també un dels socis clau de Sánchez: el PNB –que en lloc de votar a favor s'abstindrà "per responsabilitat", tot i que hauria preferit votar-hi en contra–. En un primer moment, el PSOE va arribar a témer que la convalidació acabés naufragant, però al final la salvarà pels pèls. Junts per Catalunya, que defensa un enduriment del confinament en la línia del president de la Generalitat, Quim Torra, hi votarà a favor. Esquerra encara no ha avançat el sentit del seu vot. La mesura també tirarà endavant amb el suport de Ciutadans, que es desmarcarà així de ple del PP, que defensarà el vot en contra. Ho va anunciar ahir al vespre la líder del partit taronja, Inés Arrimadas, a canvi que es tramiti com a projecte de llei i es puguin esmenar punts.

Para apoyar algunos decretos del Gobierno, desde @CiudadanosCs hemos exigido a cambio que se tramiten como proyectos de ley por el trámite de urgencia. Así será posible corregir las numerosas deficiencias que contienen y evitar la inseguridad jurídica que generaría su derogación. — Inés Arrimadas (@InesArrimadas) April 8, 2020

Més duresa de l'oposició

Sánchez aconseguirà convalidar així totes les mesures aprovades les últimes dues setmanes. A més del decret sobre el permís retribuït, també es debat la restricció dels acomiadaments mentre duri l'estat d'alarma, així com un macrodecret de mesures econòmiques. El debat, però, es preveu encara més tens que el de fa dues setmanes, quan el líder del PP, Pablo Casado, va decidir trencar la treva inicial en la crisi del coronavirus.

Els populars han decidit anar de bracet amb Vox aquesta setmana i trencar el confinament al Congrés. Si bé tot els diputats del partit de Santiago Abascal van presentar-se dilluns als seus despatxos del Congrés, els populars ja han anunciat que la meitat del seu grup parlamentari assistirà el pròxim dimecres a la sessió de control al govern espanyol. No queda clar què faran avui, però presidència del Congrés va informar dimecres que un total de 307 diputats havien demanat el vot telemàtic. Per tant, n'hi haurà com a molt 47 a la cambra baixa. L'oposició ha forçat que l'executiu doni explicacions en plena crisi. Per a Sánchez, n'hi havia prou amb encarar-se cada 15 dies a una cambra gairebé buida. El PSOE ha iniciat una dura campanya a les xarxes socials en contra del PP i Vox, i els posa al mateix sac.