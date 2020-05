El govern espanyol topa amb el 'deep state'

Al llarg del procés sobiranista va fer fortuna l'expressió deep state per definir aquelles estructures profundes de l'Estat que actuen al marge del govern de torn amb un sol objectiu: defensar la seva pròpia posició de privilegi. El deep state està format per alts funcionaris i institucions com el Tribunal de Comptes, i és especialment poderós en les forces de seguretat de l'Estat, i especialment a la Guàrdia Civil, que per raó de la seva naturalesa militar i presència capil·lar en el territori sempre ha actuat com un contrapoder. No en va l'últim cop d'estat militar a Espanya va estar liderat per membres de l'institut armat. Doncs bé, si algú representa aquest perfil de funcionari que s'extralimita en nom d'uns valors profundament reaccionaris, aquest és el coronel Diego Pérez de los Cobos, conegut per ser el responsable de la intervenció policial més vergonyosa de la història europea dels últims temps, la de l'1-O a Catalunya.

La decisió del ministre de l'Interior, Fernando Grande-Marlaska, de destituir De los Cobos ha provocat una tempesta política a Madrid. El motiu són uns informes de la Guàrdia Civil on s'apunta la possible responsabilitat penal del doctor Fernando Simón i el ministre Salvador Illa per haver permès les manifestacions del 8-M quan hi havia el perill de contagi de coronavirus.

Vist des de fora, semblaria una extralimitació per part del ministre, una ingerència inacceptable sobre un cos que fa funcions de policia judicial. Però coneixent Pérez de los Cobos i el funcionament del deep state no hi ha dubte que ara mateix deu tenir una part mobilitzada en diferents fronts, en especial el judicial, per acabar amb el govern "socialcomunista" del PSOE i Unides Podem, en aquest cas aprofitant la pandèmia. I són els ciutadans amb el seu vot, o si cal a través d'una moció de censura, els que han de jutjar la gestió de la crisi sanitària per part de l'executiu. En cap cas ha de ser una justícia fortament polititzada, com s'ha vist en el cas del procés català, la que ocupi un espai que no li és propi, perquè això posa en perill els fonaments bàsics de la democràcia.

El cas és que són el PSOE i Unides Podem, i fins i tot algú tan pròxim al deep state com Grande-Marlaska, els que estan patint ara les conseqüències de formar part d'un govern que no és del gust d'aquests contrapoders. Resulta interessant, vist des de Catalunya, perquè demostra el que moltes vegades havíem advertit: que si aquests poders es veien amenaçats d'alguna manera no anirien només contra l'independentisme, que constitueix segurament el risc més immediat per a la seva supervivència, sinó també contra qui gosés qüestionar la seva supremacia.

Esperem que Pedro Sánchez entengui que ha d'aprofitar aquesta conjuntura històrica per actuar de forma decidida contra aquest deep state, perquè només d'aquesta manera Espanya podrà ser una democràcia homologable on ningú pugui dir que hi ha presos polítics, que hi ha policies patriòtiques o tribunals on s'aplica el dret penal de l'enemic. Un lloc on no hi càpiguen personatges com Pérez de los Cobos.