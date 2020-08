L’hora de repensar el país i la seva economia

La crisi econòmica sense precedents provocada per la pandèmia del covid-19 ha portat Europa a una resposta també inèdita: uns fons de 750.000 milions d’euros destinats a la reconstrucció i la resiliència. Una part d’aquesta injecció de liquiditat estarà condicionada a inversions a llarg termini en el marc del New Green Deal i la digitalització. L’arribada d’aquests fons porta a una reflexió necessària sobre l’actual model econòmic i social de Catalunya. L’ARA ha consultat alguns dels millors economistes del país per saber quines són les 10 àrees clau en què cal invertir amb mentalitat reformadora per reimpulsar el país i la seva economia.

El món no serà el mateix després de la pandèmia i algunes de les noves rutines han vingut per quedar-se. És el cas de la flexibilitat laboral, amb el teletreball com a màxim exponent, i la digitalització. Les empreses s’han adaptat a la pandèmia i ara cal que ho faci l’administració. Cal, per exemple, que s’agilitzin els tràmits per crear un negoci i s’intensifiqui la pedagogia sobre la digitalització. No es tracta d’una transformació digital, sinó cultural, com diu un dels experts consultats.

La inversió en infraestructures a Catalunya està molt per sota del que hauria de ser (un mínim del 2,2% del PIB), però les futures inversions en infraestructures s’haurien de fer en funció de la demanda i no de l’oferta. És a dir, s’han de deixar de construir aeroports on no s’hi enlairen avions o vies d’AVE per on circulen vagons buits. Les inversions en infraestructures han d’anar acompanyades d’estudis cost-benefici que n’avaluïn el retorn econòmic, social i mediambiental. És una oportunitat, doncs, per acabar amb l’arbitrarietat inversora, sovint tenyida de centralisme.

La greu crisi sanitària, econòmica i social provocada pel coronavirus també ha posat de manifest la importància de la investigació. Estem en les mans de milers de científics del món que investiguen per trobar una vacuna preventiva i un tractament eficaç. Barcelona és la vuitena ciutat europea en generació de coneixement i la primera del sud d’Europa. Hem de ser forts en educació, universitats i recerca. S’ha d’aprofitar que la UE prioritzarà la R+D en la distribució dels fons. A més, aquesta inversió ens ha de portar a formar millor el nostre capital humà i incrementar el nostre capital tecnològic (patents). Dos valors que ens han d’ajudar a avançar cap a una nova indústria de base tecnològica molt més competitiva.

Finalment, un altre factor clau serà l’assignació d’aquests recursos: cal que sigui transparent, honesta i professional, i per això els sectors públic i privat han d’anar de bracet. I hi ha d’haver un diàleg de tu a tu entre administracions. El futur serà col·laboratiu o no serà.