Encara més responsabilitat individual

Tot Catalunya passa ja aquest divendres al període de represa o nova normalitat, després que Barcelona i Lleida hauran estat en fase 3 només 24 hores. El govern de la Generalitat ha decidit fer aquest pas fent ús de les seves competències plenes en matèria de Salut, finalment recuperades aquest dijous, però dissenyant un període de transició, entre divendres i el pròxim 25 de juny, en què hi haurà vigents restriccions d'aforament per evitar contagis massius durant la revetlla de Sant Joan. Durant aquests dies l'aforament estarà limitat a un 50% en espais interiors i a un 75% en exteriors. Entremig, a partir de diumenge vinent, decaurà l'estat d'alarma i ja serà possible viatjar a qualsevol punt d'Espanya.

I després què? Doncs després serà l'hora, encara més, de la responsabilitat individual. Tal com van explicar dijous el president de la Generalitat, Quim Torra, i la consellera de Salut, Alba Vergés, la idea és que només regirà una norma general, la de la distància solidària d'un metre i mig, i que seran cada establiment i cada entitat organitzadora i, en darrer terme, cada ciutadà els responsables que es pugui mantenir la separació interpersonal. En els espais tancats, es calcula que per mantenir la distància caldrà un mínim de dos metres i mig quadrats per persona, cosa que permetrà a cada local establir la seva pròpia limitació d'aforament.

Al costat d'aquesta norma continuarà sent obligatori l'ús de mascareta en el transport públic i allà on no es pugui assegurar la distància solidària, i es fa èmfasi en la necessitat de la higiene de mans. El tríptic distància, mans i mascareta serà clau per poder transitar amb èxit el temps que es trigarà a tenir una vacuna efectiva contra el covid-19. És evident que després de tres mesos de confinament, i amb l'arribada de l'estiu i les vacances, la temptació d'ignorar aquestes mínimes normes de seguretat serà molt elevada, sobretot entre els més joves. D'aquí que calgui fer una feina de conscienciació molt important. Estem veient aquests dies notícies preocupants de rebrots a Alemanya i la Xina, i no hi ha cap motiu per pensar que no pugui passar també aquí. Caldrà estar, doncs, molt vigilants a qualsevol símptoma sospitós.

Serà feina de les administracions tenir a punt la infraestructura necessària per posar en marxa el sistema de detecció/aïllament dels positius, però cap sistema podrà ser efectiu sense un comportament responsable i solidari de la ciutadania. La pandèmia del coronavirus ens ha posat en una situació en què cada acció individual repercuteix en el benestar col·lectiu, i per tant s'ha de ser conscient que les restriccions, les renúncies, fins i tot el canvi d'hàbits per evitar el contacte, són eines necessàries per lluitar contra la malaltia i, en última instància, salvar vides.

D'alguna manera, la lliçó que ens ofereix la pandèmia pot servir per a la resta d'àmbits de la vida: allò que fas tu de manera individual afecta el col·lectiu. I és aquesta dimensió col·lectiva de les societats humanes la que massa sovint tendim a oblidar.