Les municipals i la importància de debatre sobre Barcelona

A l'ARA iniciem avui una sèrie d'entrevistes amb els alcaldables per Barcelona just quan falta mig any per a les eleccions municipals amb la intenció d'escoltar i obrir el debat sobre quin ha de ser el projecte de futur de la capital catalana. L'obrim entrevistant avui Manuel Valls, el candidat de Ciutadans. Demà entrevistarem Ernest Maragall, el cap de cartell d'ERC. Aquestes entrevistes, així com les següents i la cobertura general de la precampanya, han de servir perquè els candidats posin damunt de la taula quin és el seu projecte de ciutat, més enllà de la conjuntura política concreta.

Considerem que Barcelona afronta uns reptes de tal envergadura que necessita un projecte ambiciós, pensat per al llarg termini, que vagi més enllà d'una o fins i tot dues legislatures, i que serveixi per fixar un rumb que ara mateix apareix borrós o indefinit. Barcelona ha de decidir quin tipus de ciutat vol ser, amb quina estructura econòmica, amb quines apostes estratègiques, amb quines mesures per fer-la més habitable i humana. I el pròxim alcalde o alcaldessa de Barcelona ha de ser capaç de transmetre aquest projecte als ciutadans, de liderar-lo i fer de tractor, teixint les aliances i les complicitats necessàries amb tots els sectors. Barcelona, per la seva diversitat intrínseca, no pot ser una ciutat de blanc o negre, de bons i dolents, sinó que ha de convertir l'orgull compartit de ser barceloní en una força imparable per superar diferències, per arribar a grans consensos i acabar amb el bloqueig i la guerra de trinxeres que ha caracteritzat la vida política municipal dels últims anys.

Tot apunta que les pròximes eleccions seran claus per decidir el futur de la ciutat a llarg termini. Després de la irrupció d'Ada Colau, que va desbancar contra pronòstic Xavier Trias fa quatre anys, la pròxima cita electoral presenta un gran interès. La gestió amb llums i ombres de Colau, l'impacte del Procés i la reconfiguració del mapa polític fan que el resultat estigui més obert que mai. A la candidatura de Colau, que aspira a la reelecció, s'hi sumen la d'Ernest Maragall per ERC, la de Manuel Valls per una plataforma apadrinada per Ciutadans i encara falta decidir qui encapçalarà la candidatura de l'espai que representa Junts per Catalunya al Parlament. A continuació d'aquestes quatre grans candidatures se situen la del PSC, amb Jaume Collboni, i també la del PP i la de la CUP.

El resultat final serà important i tindrà múltiples lectures. Per exemple, serà diferent que l'alcalde sigui independentista o no ho sigui, tot i que sembla difícil que no hi hagi independentistes dins el pròxim govern municipal. També és interessant saber quina capacitat d'arrossegament té la candidatura constitucionalista i d'ordre que encapçala Valls. Però els barcelonins també tenen dret a un debat d'altura sobre el futur de la capital, i a exigir als candidats rigor i seriositat en les propostes. En temps de populistes i demiürgs, parlar de com es construeix el futur d'una ciutat ens pot reconciliar amb aquesta tasca tan blasmada com imprescindible que és la política.