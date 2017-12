ÀUDIO d'Oriol Junqueras des de la presó: "El més important és que seguim construint el futur amb tothom"

"Hola, sóc Oriol Junqueras". L'autor de la frase és el mateix vicepresident del Govern i l'àudio, que avança el diari ARA, es podrà escoltar en el míting central de campanya dels republicans, aquest dissabte a la Plaça Comercial del Born.

Junqueras ha estat l'únic polític català al que no s'havia pogut escoltar fins ara, tancat a la presó d'Estremera des del passat 2 de novembre. El candidat a la presidència remarca en el missatge que, per al futur del país, "el més important és seguir construint-lo conjuntament amb tots els nostres conciutadans". Junqueras reivindica "l'amor", un dels seus segells distintius i garanteix que "el futur només tindrà sentit si treballem per construir una societat més justades del respecte més escrupulós a la dignitat de cadascú". I acaba fent el que no ha pogut fer durant la campanya: "Vot a Esquerra Republicana".

Pugna pel primer lloc amb Cs

ERC o Ciutadans. Aquest és el missatge que els republicans (i els taronges) confien que marqui el comportament dels votants indecisos en els últims dies de campanya. Esquerra fa aquest dissabte el míting central a la Plaça Comercial del Born, davant del popular mercat de la capital catalana. La número 2 del partit, Marta Rovira, estarà flanquejada per la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i pels consellers Raül Romeva, Carles Mundó i Dolors Bassa, des de l'escenari, i Toni Comín i Meritxell Serret des de Brussel·les. L'única gran absència serà novament la del cap de llista i candidat a la presidència de la Generalitat, Oriol Junqueras, tancat a la presó d'Estremera des de fa 45 dies.

Però, tot i l'absència, Junqueras serà el gran protagonista del míting. Una cadira buida amb un llaç groc a la primera fila tornarà a recordar la sensació "d'injustícia" que reivindiquen els republicans en tots els mítings de campanya. I la seva veu sonarà per primera vegada en públic des que va ser empresonat el 2 de novembre per ordre de l'Audiència Nacional. "No és casualitat que Junqueras sigui a la presó", explicava ara fa uns dies en una entrevista a l'ARA qui va ser el seu comany de cel·la durant 32 nits, Carles Mundó. En públic, diversos membres destacats de la candidatura han acusat l'Estat de mantenir tancat "al gran favorit per guanyar les eleccions" per perjudicar la candidatura d'ERC.

Tot i que a l'inici de la campanya, Esquerra va presentar Marta Rovira com a presidenciable en cas que Junqueras no ho pogués ser, el partit ha intentat esvair els dubtes al voltant del seu cap de llista. Ara, només contemplen la possibilitat d'investir president a Junqueras i garanteixen que no hi ha motius jurídics que ho impedeixin. Fins i tot l'advocat del vicepresident del Govern reconeix aquest dissabte en una entrevista a l'ARA que la investidura del seu client hauria de forçar el Tribunal Suprem a deixar-lo en llibertat. I, si no ho fa, reclamarà que cada quinze dies se li concedeixi un permís penitenciari per poder participar en les votacions del Parlament.

Una llista transversal per governar el país

ERC no va ser mai partidària de la llista unitària de l'independentisme, però reivindica haver construït una candidatura transversal amb partits tant diversos com Demòcrates (que provenen de l'antiga Unió) i MES (que prové del PSC), a més d'incloure en llocs de sortida a independents com l'escriptora Jenn Díaz (número 8), l'activista social Rubén Wagensberg (número 9) i l'orientadora laboral d'origen marroquí Najat Driouech (número 10) entre molts d'altres.

El partit es marca l'objectiu de recuperar les institucions, acabar amb el 155 i reclamar la llibertat dels presos polítics. Abans de començar la campanya va parlar de restituir el "Govern legítim", però fer-lo compatible amb un Govern executiu, tenint en compte que, probablement, ni Carles Puigdemont ni cap dels consellers que són avui a Bèlgica podran tornar a Catalunya. "Si ho fan, seran immediatament detinguts i es passaran una llarga temporada a la presó", recorden els republicans quan se'ls hi pregunta.

Per això, aposten per construir un "govern fort" del sobiranisme amb Junts per Catalunya i la CUP i plantegen 50 mesures per començar a "fer República". Protegir els ciutadans que pateixen pobresa energètica, desenvolupar la renda garantida de ciutadania, rebaixar l'IRPF per a les rendes més baixes són algunes d'aquestes propostes.