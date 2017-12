Arrimadas, a Santa Coloma: "Parlon és una gran copiadora dels nacionalistes"

La candidata de Ciutadans al 21-D, Inés Arrimadas, ha fet una crida al vot útil aquesta tarda des de Santa Coloma de Gramenet, on governa la socialista Núria Parlon. La ciutat, juntament amb Cornellà de Llobregat, és una de les localitats de l'àrea metropolitana de Barcelona on la formació taronja va quedar per darrere els socialistes en les eleccions de 2015. "En moments molt importants cal tenir molt clar què s'està votant", ha assegurat davant de prop de 1.000 persones, i ha carregat contra Parlon. "És una gran copiadora", ha assegurat: "Nosaltres no copiarem els nacionalismes, els guanyarem intel·lectualment i els rebatrem democràticament a les urnes".

"Ja coneixem els pactes de socialistes i populars amb els Pujol o les seves promeses incomplertes", ha assegurat: "Jo us garanteixo que no us defraudarem, perquè el de Ciutadans és un vot nítid, clar, honest".

La candidata ha apel·lat als orígens d'altres llocs d'Espanya dels seus votants per "tornar a escriure la història" de Catalunya, perquè els "sentiments de catalans, andalusos, extremenys, sempre sumen, no resten", ha sentenciat.

540x306 Inés Arrimadas, aquest matí a l'autobús de campanya / EFE Inés Arrimadas, aquest matí a l'autobús de campanya / EFE

Passeig per Figueres i dinar amb els periodistes

Al matí, Arrimadas ha fet el primer passeig de la campanya visitant un barri de la ciutat. Malgrat la pluja, diversos veïns s'hi han acostat per demanar-li selfis i dirigir-li unes paraules. A continuació ha pujar a l'autobús de campanya en què viatjaven els periodistes que segueixen Ciutadans, en un trajecte des de Figueres fins a Girona. Pel camí ha fet un test als periodistes sobre les seves frases més repetides en campanya i les mesures més destacades del programa del partit.

Els periodistes li han regalat una petita catifa taronja com a metàfora d'una de les seves promeses estrella: "fer una auditoria per aixecar les catifes i portar aire fresc a la Generalitat". La candidata també ha dinat amb els periodistes, en una trobada en què ha comentat el panorama electoral.