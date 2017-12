Arrimadas apel·la als orígens andalusos dels electors

Ciutadans està decidit a explotar l’origen d’Inés Arrimadas (va néixer a Jaén) per aconseguir la victòria el 21-D. L’acte de dissabte amb l’ex primer ministre francès, Manuel Valls, va donar pas ahir a un míting central en què tots els detalls estaven pensats per apel·lar al votant d’origen andalús. Des de la música -protagonisme per a la xirigota de Cadis El Selu - fins a la presentació de l’acte: “Inés Arrimadas va néixer, com molts de vosaltres, a Andalusia. Algú va dir que havia de tornar a Cadis, però no només no se n’anirà, sinó que es quedarà per ser la presidenta de tots els catalans”, va proclamar el presentador del que fins ara ha sigut el míting més massiu del partit taronja -hi van anar unes 5.000 persones-, llançat a les enquestes.

L’apel·lació als orígens ha sigut constant aquesta campanya. La líder de Ciutadans a Catalunya ha explotat el fet d’haver nascut a Andalusia per buscar suport dels catalans amb ascendència d’altres llocs d’Espanya. I ho ha fet especialment en els actes de campanya que han tingut lloc a l’àrea metropolitana de Barcelona, conscient que necessita una àmplia mobilització ciutadana en aquesta zona. Ciutadans, que el 27-S va presumir d’haver convertit l’anomenat cinturó roig en taronja -obtenint el suport d’una àrea fins llavors eminentment socialista- aspira a consolidar aquesta majoria el 21-D.

“Alguns ens han intentat trencar el cor, aquest cor en què caben mil banderes”, va lamentar ahir Arrimadas a la Fira de Barcelona, en què va destacar que al seu cor “hi cap la bandera andalusa”. “No volem que els nostres pares, nebots, cosins, amics, es converteixin en estrangers”, va sentenciar la candidata, en un discurs semblant al que va fer dimarts a Sabadell. “Nosaltres no renegarem del nostre origen -va afirmar llavors- perquè ens sentim catalans, però també orgullosos dels nostres avantpassats enterrats en altres llocs d’Espanya”.

“Ells” i “nosaltres”

Tant Arrimadas com el líder de Ciutadans, Albert Rivera, que ahir va recordar que els seus avis “van arribar a Catalunya per aixecar aquest país”, han fet servir les seves arrels espanyoles per explicar la seva idea de catalanitat. “Som catalans, espanyols i europeus”, va dir Rivera, buscant diferenciar-se del “nacionalisme” del bloc independentista, que considera excloent.

“Ens van dir que no som poble de Catalunya”. Ha sigut una frase molt repetida per Arrimadas en els diferents mítings de campanya, referint-se a unes declaracions de Carme Forcadell el 2014, quan era líder de l’ANC. Forcadell va dir concretament: “El nostre adversari és l’estat espanyol i els partits espanyols a Catalunya, que són el PP i Ciutadans. La resta som el poble català”. Cs també cita sovint el tuit de l’expresidenta del Parlament, Núria de Gispert, en què demanava a Arrimadas que tornés “a Cadis”. De Gispert va demanar disculpes per aquesta publicació.

La candidata de Ciutadans s’esforça, doncs, a representar la Catalunya mestissa davant un bloc independentista que vol dibuixar com l’aposta pels “vuit cognoms catalans”, un concepte al qual s’ha referit en diferents actes. Però davant aquesta acusació, tant Junts per Catalunya com la CUP i Esquerra s’esforcen a insistir que no volen la independència per una qüestió identitària ni d’orígens.

Arrimadas és conscient que la identitat encara pesa a l’hora d’escollir: el 40,8% dels catalans no independentistes han nascut fora de Catalunya i el 73,7% tenen el castellà com a primera llengua, segons dades del CEO. Per això Arrimadas insisteix en la identitat: mentre carrega contra l’independentisme, concentra vot unionista.