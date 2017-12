Arrimadas ofereix un pacte als comuns i es presenta com "la presidenta de tots els catalans"

La candidata de Ciutadans a les eleccions del 21-D, Inés Arrimadas, ha assegurat aquest dimarts al matí que, si guanya les eleccions, serà la "presidenta de tots els catalans", davant el govern de Puigdemont que "no ha governat ni per als seus, perquè ha mentit". Arrimadas creu, que la llista més votada del bloc constitucionalista "lògicament" hauria d'encapçalar el govern. Amb tot, per a la candidata "el més important és sumar un escó més" per superar la suma dels partits independentistes. Per això ha proposat un pacte de polítiques socials als comuns a canvi d'una abstenció per afavorir un govern presidit per Ciutadans. "A veure com Domènech els diu als seus votants que elel Procés no s'acaba. Els proposem reinvertir tot eles que s'ha gastat en el Procés en polítiques socials", ha assegurat.

Arrimadas ha presentat el seu partit, així, com "la garantia més clara contra el Procés" davant el PSC, "que encara noel ha dit si acceptaria el suport d'ERC". També creu que el seutarannà "més dialogant i de consens" la faria una millor presidenta que Albiol, que ahir va obrir la campanya al crit d''A por ellos!', recordant els crits de suport als guàrdies civils que van viatjar a Catalunya per aturar el referèndum de l'1-O. Arrimadas ha evitat posicionar-se sobre aquestes declaracions, però ha recalcat que ella "mai" ha "insultat els catalans ni els independentistes".

Sobre la decisió del Tribunal Suprem de retirar l'euroordre de detenció dels membres del Govern a Brussel·les, Arrimadas ha dit que "respecta les decisions judicials". Sí que s'ha posicionat sobre els escorcolls a la seu de l'Idescat: "Van recollir les nostres dades personals il·legalment. Ens estranya que això no hagi estat un escàndol més gran".