Bel Olid: "No volem fer una República només per canviar de bandera, sinó perquè tots tinguem els mateixos drets"

Aquest diumenge fa 60 anys que es va aprovar la Declaració dels Drets Humans, i la CUP ha volgut aprofitar l'ocasió per denunciar que la Unió Europea no l'està complint, tant en matèria de refugiats com a l'hora de garantir el dret a l'autodeterminació a Catalunya. La número 6 de la llista dels cupaires per Barcelona, Bel Olid, ha denunciat que l'organització europea encara té camps de concentració amb refugiats "simplement perquè els governs europeus han decidit que no els volen a casa".

Per això, els cupaires han decidit anar aquest diumenge davant la seu de la Comissió Europea a Barcelona per exposar aquesta situació i explicar el seu projecte polític per combatre-la. "No volem construir una República només per canviar de bandera, sinó perquè tots tinguem els mateixos drets". En aquest sentit, Olid ha considerat totalment necessari que Catalunya assumeixi el dret d'asil, ja que ha assegurat que l'estat espanyol està incomplint les quotes de refugiats que havia d'acollir. Una República Catalana ha de "poder acollir totes les persones que ho necessitin", ha dit la número 6 dels cupaires.

Bel Olid, però, no només ha denunciat aquesta vulneració de la Declaració dels Drets Humans, sinó que ha criticat que la Unió Europea tampoc estigui garantint el dret a l'autodeterminació a Catalunya, que inclou aquesta Declaració en el seu concepte de democràcia. En aquest sentit, Aritz Garcia, president de So de Pau, també ha denunciat l'actuació de la Junta Electoral dels últims dies, que ha considerat que és "partidària" perquè ha prohibit determinades cobertures als mitjans de comunicació públics. Per a Olid, la Junta Electoral "no està garantint els drets de tothom".