La CUP qualifica de "terrorisme" i d'"engany" el discurs contrari a la independència que fa el PSC

A Santa Coloma de Gramenet, la ciutat de la socialista Núria Parlón, la CUP ha aplegat més d'un centenar de persones als Jardins de Can Sisteré. Els cupaires han aprofitat per carregar contra el PSC i l'exdiputada Gabriela Serra ha criticat les polítiques dels socialistes a la ciutat -on viu Serra-, però també l'ha acusat "d'enganyar" a la ciutadania amb el seu discurs contrari a la independència, que l'ha qualificat de "terrorista i feixista".

En aquest sentit, Gabriela Serra ha assegurat que els socialistes afirmen que no es cobraran les pensions amb una Catalunya independent -en aquest discurs hi ha posat èmfasi en els últims mesos el PP- i que els treballadors perdran els seus llocs de feina. "Els que es dirigeixen a la gent amenaçant i fent por que dient que no cobraran les pensions i perdran llocs de treball, això és un crim, terrorisme i ser un feixista. Conscientment enganyen a la gent i es dirigeixen als sectors de la població amb més carència de mitjans per contrarestar el que els diuen. No ho hem de permetre", ha avisat.

Els cupaires també han posat èmfasi en el caràcter acollidor de Santa Coloma de Gramenet i la número dos per Barcelona, Maria Sirvent, s'ha dirigit directament a PP i Ciutadans: "Catalunya ha estat, és i serà terra d'acollida, vulguin o no vulguin". En aquest sentit, ha enviat un missatge directe a Xavier García Albiol i Inés Arrimadas: "Que no ens donin lliçons els que parlen de netejar ciutats de catalans que ho fan bé o malament, ni tampoc els que posen filats i avalen politíques assassines de la Unió Europea. Senyor Albiol, senyora Arrimadas, no menteixin més, prou de mentides als veïns i veïnes".

Unes crítiques que ja havia llençat pocs minuts abans el regidor de l'ajuntament de Santa Coloma de Gramenet i número 13 de la llista dels cupaires per Barcelona, Aitor Blanc, qui ha carregat contra el líder del PP, Xavier García Albiol: "Hem hagut d'aguantar que Albiol vingués aquí a atacar l'escola catalana, juntament amb Ciutadans. Nosaltres li diem prou, perquè un cop hem escombrat Albiol de l'ajuntament de Badalona, ara la gent l'escombrarà de la política catalana". Al partit taronja, l'ha acusat d'amagar "fortes polítiques que comporten fortes regressions per la classe treballadora"

Tant Sirvent com Serra han posat l'accent del seu discurs en les polítiques socials que defensen els cupaires, que només es podran aconseguir, han insistit, amb la creació de la República. Així, Sirvent ha avisat que la "gran por de la monarquia i l'estat espanyol" està en els "dos milions de persones que volen la República per bastir una alternativa a la barbàrie" i ha destacat que "l'agudització del seu autoritarisme, ens hauria de fer pensar que tenim més poder del que ens pensem".

Gabriela Serra, per la seva banda, ha subratllat que en aquest campanya no demanen el vot "per la República, perquè això ja ho vam votar l'1 d'octubre, sinó que venim a demanar el vot per continuar construint la República". Serra ha apostat per la via 'gandhiana' i per actes de desobediència civil com el de l'1-O: "Dos milions de persones a la mateixa hora van fer una acte de desobediència civil i va complir totes les regles: massiu, pacífic i per una causa justa que beneficiava a la majoria de la població".