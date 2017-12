La CUP exigirà negociar la seva agenda social per formar un govern amb JxCat i ERC

La CUP no només posarà la via unilateral com a condició per donar suport a un govern independentista, sinó que també posarà sobre la taula la seva agenda social, perquè consideren que és "indestriable" de la seva aposta per la construcció de la República. En una roda de premsa a l'agència Efe, el candidat dels cupaires, Carles Riera, ha assegurat que les seves propostes en matèria social "són toves" en comparació al "cop d'estat i l'aplicació del 155" que ha tirat endavant el govern espanyol, i per això ha avisat que els decrets de la dignitat que proposa la CUP en el seu programa "són plantejaments de mínims".

En aquest sentit, Riera no entendria que aquests punts -un dels quals és crear una banca pública i nacionalitzar serveis com els de l'aigua o la llum- no poguessin "formar part de l'agenda d'ERC i el PDECat; seria incomprensible". El candidat de la CUP ha reiterat que per investir un govern independentista no tindran en compte els noms -avalen tant Carles Puigdemont com Oriol Junqueras-, sinó que prioritzen que JxCat i ERC tinguin un programa que aposti nítidament per construir la República i fer-ho per la via unilateral.

De fet, Carles Riera considera que el programa social que proposen els cupaires té moltes "coincidències" amb el dels comuns i ha tornat a instar-los a assumir que aquesta agenda només es podrà aplicar si se supera la fase autonòmica i es construeix la República. "Ens agradaria molt poder sumar amb els comuns en l'agenda social: vam ser al carrer amb ells durant el 15-M", ha insistit Riera. Acatar el 155 i la Constitució, pel candidat cupaire, és "d'una duresa insuportable i moralment insostenible".

Tot i que Riera no es vol posar en un escenari postelectoral en què guanyin les forces constitucionalistes perquè ho considera "improbable", ha explicat que, si això passa, la CUP passarà "humilment a l'oposició" i creu que l'independentisme hauria de començar un "procés de reflexió i recomposició". Riera ha concertat que l'oposició que faran els cupaires "es pot exercir des de dins o des de fora del Parlament amb presència o absència de geometria variable en determinats moments al Parlament". Això sí, ha afegit que l'independentisme tindrà una "actitud més noble que Mariano Rajoy" i ha recordat que el govern espanyol preveu continuar aplicant el 155 si l'independentisme aplica el seu programa electoral.

Celebra el "viratge" d'ERC

El candidat de la CUP, Carles Riera, s'alegra del "viratge" d'ERC cap a l'aposta per la via unilateral si el diàleg amb l'Estat falla, perquè això vol dir, ha dit, que s'han adonat que "les intencions bilaterals no tenen recorregut". Així, Riera considera que és un "viratge realista cap a la unilateralitat" que facilitarà més "les coincidències i aliances" entre les dues formacions si l'independentisme guanya les eleccions.

Riera ha reiterat que el diàleg amb l'Estat és "impossible", però ha afirmat que "el sentit comú" també indica que el conflicte amb l'estat espanyol s'ha d'acabar resolent a partir d'un diàleg "multilateral" a través d'un "concert internacional" en què també hi han de ser l'estat espanyol i Catalunya.