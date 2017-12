Ciutadans s’emmiralla en el Procés per a la seva campanya

La campanya de Ciutadans viu instal·lada en la paradoxa. La gran promesa electoral del partit taronja és “acabar amb el monotema del Procés”, però en els seus mítings la majoria de propostes tenen relació amb l’independentisme. El partit que lidera Inés Arrimadas es presenta a cada acte com “l’únic que va néixer per acabar amb el nacionalisme” i, precisament per això, la seva campanya té un to absolutament reactiu: més de contestació als plantejaments independentistes que de propostes pròpies.

La retroalimentació ja supera el terreny de les propostes i arriba als símbols. Ciutadans ha intentat aquesta vegada fer-se seus alguns dels referents de l’independentisme dels últims mesos. Només cal mirar el lema de campanya “Ara sí, votarem”, una rèplica al clam previ a l’1-O, quan el crit de “Votarem” es deixava sentir entre les persones que protestaven davant dels operatius policials contra el referèndum. Ara, Inés Arrimadas demana també omplir les urnes, tot i que “de vots taronges”.

El moment àlgid va arribar, però, diumenge a Tarragona. En el míting que Arrimadas i Albert Rivera van fer a l’aire lliure malgrat el fred, la formació taronja va innovar repartint entre els presents bufandes taronges amb el logotip de Ciutadans i el cor amb la senyera, la bandera europea i l’espanyola que llueix sovint. Unes cintes taronges que volien ser el contrapunt a l’allau de colls i bufandes grogues -en suport als presos polítics- amb què l’independentisme va respondre a la prohibició dels llaços de la Junta Electoral Central, i que s’havien fet especialment visibles durant la gran manifestació de dijous passat a Brussel·les, en què fins i tot en lluïa una el president de la Generalitat, Carles Puigdemont.

També l’organització d’activitats de la campanya electoral busca una lectura relacionada amb l’independentisme. No és casual que el primer gran acte de campanya de Ciutadans fos a Girona, la ciutat de la qual va ser alcalde Carles Puigdemont. “La nostra revolució serà complir la llei”, va proclamar aleshores Rivera. Tampoc és casual que hagin instal·lat una gran carpa taronja a la plaça Universitat de Barcelona, on van començar les protestes contra la repressió policial el 3d’octubre, ni que Arrimadas presentés l’espai dient que “els carrers són de tots, no només d’una part de la població”.

El programa electoral

Però aquesta campanya no deixa de ser un reflex de bona part del programa del partit, el primer punt del qual es titula “Aturar el Procés”. La mesura estrella: la realització d’una auditoria a la Generalitat per acabar amb “els xiringuitos independentistes” i destinar aquests recursos a “polítiques socials”. Arrimadas desconeix, però, de quants diners per a polítiques socials està parlant. Segons va dir divendres, abans de saber-ho cal fer la ja esmentada auditoria i, en conseqüència, que Ciutadans arribi a la Generalitat.

En el mateix atzucac es troba la candidata del partit taronja pel que fa a la seva promesa de “restaurar la convivència entre els catalans”, que també figura en el desenvolupament del primer punt del seu programa. Ahir mateix, en una conferència al Cercle d’Economia, Arrimadas va admetre que no sabia com aconseguir-ho, i es va limitar a parlar de “rebaixar el to” i “representar tots els catalans”. “Saben que introduirem aire fresc a la Generalitat”, va afegir al vespre a Sabadell.

LA PROPOSTA

Un pacte nacional per l’educació, que consideren “polititzada” a Catalunya

EL RETRET

Al govern espanyol, per no tenir “un projecte de país que il·lusioni per a Espanya”

EL DETALL

Arrimadas es va trobar ahir amb una nova protesta per la llibertat dels presos a Sabadell