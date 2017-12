EN DIRECTE. Sànchez, des de la presó crida a votar a JxCat perquè "ara no es pot donar l'esquena" a Puigdemont

En marxa el míting de Junts per Catalunya al Palau de la Vall d'Hebron de Barcelona, on s'han aplegat més d'un miler de persones.

L'acte ha tingut sorpresa i ha comptat amb la intervenció de Jordi Sànchez. El número dos de la candidatura ha cridat a votar Junts per Catalunya perquè, després de tot, "no es pot donar l'esquena" al president. A més, ha considerat que el veritable rival polític d'aquestes eleccions és Mariano Rajoy, no el PSC ni Ciutadans. "Iceta, Albiol i Arrimadas són els tontos útils de Rajoy", ha sentenciat Sànchez. Era la primera vegada que s'ha sentit en un míitng Jordi Sànchez des de la presó, a través d'un àudio enregistrat en una trucada de l'exlíder de l'ANC. No serà l'únic que serà present des de la distància: com ja és habitual el president, Carles Puigdemont, tancarà el míting.

Abans de Sànchez, també ha intervingut Joaquim Forn, a la presó, a través d'un missatge llegit per la seva dona. Forn ha dit que està bé però que vol tornar a casa. "Tinc la consciència tranquil·la. Hem de guanyar les eleccions. La nostra força són la pau i el diàleg, les eines que ens faran invencibles", ha afirmat.

"Només hi ha un pla A: president Puigdemont"

Turull ha assegurat que votar Junts per Catalunya serveix per tres coses: fer retornar el president Puigdemont, garantir la "unitat" d'acció de l'independentisme i derrotar el 155. "Només hi ha pla A, president Puigdemont", ha assegurat Turull en relació a quin candidat estan disposats a investir després de les eleccions.

La marea groga

El míting ha començat amb l'entrada de tots els mítings de la candidatura, que portaven un detall de color groc per reivindicar la llibertat dels presos polítics. Uns una bufanda, altres un llacet a la solapa de l'abric o fins i tot hi ha qui portava un vestit o un jersei. Els crits de llibertat han ressonat quan han presentat els que no hi poden ser avui: Joaquim Forn, Clara Ponsatí, Lluís Puig, Jordi Sànchez i Carles Puigdemont. Un dels moments de més emoció ha estat també quan han irromput a l'escenari els consellers fins ara empresonats, Jordi Turull i Josep Rull, i quan s'han retrobat amb Meritxell Borràs, que no va a les llistes però ha estat present en el míting central.

La candidatura de JxCat arriba "optimista" a l'equador de la campanya, tot i que cap enquesta els situa de moment en primera posició. L'equip de campanya confia que al final el president Puigdemont aconseguirà aglutinar el vot independentista i guanyar Ciutadans -a qui algunes enquestes el situen com la llista més votada-. El missatge de la llista és clar: "president, el nostre Puigdemont". Han deixat clar que en cap cas investiran un altre candidat que no sigui Carles Puigdemont.