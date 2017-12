El professor que va fer tuits homòfobs contra Iceta dimiteix del seu càrrec a la UB però hi continuarà com a docent

Després d'una disculpa, dimissió parcial. El director de l’Institut de Nanociència i Nanotecnologia (IN2UB) de la UB, Jordi Borrell, que va proferir insults homòfobs contra el candidat del PSC, Miquel Iceta, a Twitter, va presentar aquest diumenge a la tarda la seva dimissió, segons ha confirmat en un comunicat la institució. Fonts de la mateixa universitat, però, han confirmat que Borrell continuarà com a docent de la UB al departament de farmàcia i tecnologia farmacèutica i física o química.

En el text s'assegura que tant la UB com el seu rector, Joan Elias, van considerar les expressions "inacceptables" i "alienes als valors universitaris". Borrell, que va arribar a dir que el cap de llista socialista té els "esfínters dilatats" i el va qualificar de "repugnant", s'ha disculpat aquest mateix dilluns a través de la mateixa xarxa social assegurant que no és homòfob i que els seus comentaris havien sigut una "ficada de pota".

Tras el revuelo de mi desafortunado Tweet de ayer, quiero perdir disculpas a todos y todas las personas que se ofendieron con razón. Especialmente a Miquel Iceta Llorens. No soy homófobo, ni mucho menos. El tweet fue una metedura de pata. Les pido perdón públicamente. — Jordi Borrell (@JorrdiB) 11 de diciembre de 2017

Iceta, per la seva banda, ha anunciat aquest matí una roda de premsa a l'ACN que denunciarà a la fiscalia per delictes d'odi els tuits homòfobs contra ell, mentre que des de la sectorial LGTBI del PSC havien iniciat una campanya per demanar la destitució del professor.