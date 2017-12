Domènech torna a posar sobre la taula un tripartit d'esquerres amb el PSC i ERC

Després que Josep Lluís Nuet, el número 5 de la llista, obrís ahir la porta a governar amb l'independentisme si es reverteixen les retallades del govern Mas, avui el candidat de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, ha tornat a posar sobre la taula la seva proposta de configurar un tripartit d'esquerres amb el PSC i ERC, una aliança que topa amb el rebuig de tots dos partits.

Domènech ha reiterat la necessitat d'impulsar "un canvi a Catalunya que impulsi un canvi a l'Estat des del catalanisme progressista". "El govern transversal que proposem ha de fer passes per avançar en l'autogovern, i ha de posar l'agenda social al centre per acabar amb la fractura social", ha anotat el cap de llista, que ha subratllat el seu compromís a assumir responsabilitats a l'executiu. "Ens comprometem a ser força de govern, força de solució per al país. Assumim aquesta responsabilitat perquè el país ho exigeix", ha anotat el candidat dels comuns, que confien a tenir la clau de governabilitat el 21-D tot i perdre escons.

Per arribar a aquest difícil acord, el presidenciable ha exigit als republicans que renunciïn a la unilateralitat per "no deixar enrere la meitat del país" i als socialistes que reneguin del 155 i de possibles pactes amb el PP i Ciutadans. "Si no s'abandonen aquestes idees, evidentment no estendrem la mà", ha advertit Domènech. La presidència recauria en la formació que obtingués més suport: "El pes en aquest govern el decidiran els resultats a les urnes", ha avançat durant l'esmorzar-col·loqui organitzat pel fòrum Primera Plana d''El Periódico' a l'Hotel Fairmont Rey Juan Carlos I de Barcelona. Una de les primeres mesures d'aquesta unitat d'acció, ha anunciat, seria la presentació al Congrés d'una moció de censura per fer fora el PP del govern".

El candidat ha llançat aquesta proposta durant la presentació de les cinc que considera innegociables per formar govern: blindar drets socials i reactivar l'economia, una fiscalitat més justa en què es recuperi l'impost de successions i donacions, un nou estatus polític amb més autogovern per mitjà de la bilateralitat amb l'Estat, un pacte de claredat per fixar les bases del referèndum i la unitat del catalanisme progressista.