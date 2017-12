El Govern va descartar el pacte amb l’Estat el juliol del 2016

260x366 Josep Maria Jové amb Carme Forcadell. / MARTA PÉREZ / EFE Josep Maria Jové amb Carme Forcadell. / MARTA PÉREZ / EFE

Pròximament el jutge Pablo Llarena tindrà a les seves mans l’agenda de color negre amb la inscripció “Moleskine” que Josep Maria Jové guardava al seu domicili i que, segons la Guàrdia Civil, conté informació rellevant del full de ruta independentista des d’abans que existís Junts pel Sí. Un informe elaborat per l’institut armat basat en informació d’aquesta agenda i remès al jutjat d’instrucció número 13 de Barcelona el mes passat revela que a principis del 2016, amb Carles Puigdemont tot just investit com a president de la Generalitat, dirigents d’alt nivell de l’independentisme consideraven que “no tenia sentit” fer un referèndum sense acord amb l’Estat perquè “podia suposar un ridícul”. El juliol del mateix any s’acceptava que la via unilateral era l’únic camí per tirar endavant el projecte davant la negativa de l’Estat a negociar, i més d’un any després, l’1 d’octubre del 2017, l’estratègia es consumava amb la celebració del referèndum d’autodeterminació.

La Guàrdia Civil, havent analitzat les anotacions a l’agenda, reconstrueix el full de ruta de l’independentisme i conclou que és Esquerra qui “vol crear un nou estat a Europa, cosa que suposa trencar amb el poder establert”. El 6 de juliol del 2015, ERC ja fixa un pla en quatre fases de “preparació de l’estat, reconeixement a nivell internacional, estructures d’estat i mesures sectorials” amb un termini de 18 mesos i un paper rellevant per al jurista Carles Viver i Pi-Sunyer. Per tot plegat, i davant la coalició que es gesta amb CDC per a les eleccions del 27 de setembre del 2015, ERC considerava “fonamental controlar les àrees clau vinculades al Procés encara que això suposi cedir la presidència a CDC”.

En l’informe de la Guàrdia Civil, al qual han tingut accés Efe i Europa Press, es detallen algunes reunions concretes a partir del febrer del 2015 i fins al novembre del 2016. Hi participen amb freqüència Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, altres membres del Govern com el mateix Jové, Artur Mas o el president i la portaveu de JxSí, Jordi Turull i Marta Rovira. En altres trobades, celebrades durant la passada legislatura, hi prenen part membres de la CUP com Anna Gabriel, Benet Salellas i Eulàlia Reguant, a fi de perfilar una estratègia conjunta amb els anticapitalistes. En una de les reunions, el 31 d’agost del 2016, Raül Romeva remarca la necessitat de seduir els comuns.

Els Mossos i la desobediència

Davant l’assumpció de la via unilateral, planen en les reunions els dubtes sobre la desobediència a la legalitat espanyola i el rol que han de jugar els ajuntaments i la Intervenció General. Especialment és objecte de debat el cos de Mossos d’Esquadra, del qual el 8 de novembre de 2016 Artur Mas adverteix que “farà el que diguin els jutges”. Mesos abans, Turull mostra la seva preocupació per la “desestabilització del Parlament” si els lletrats de la cambra deixen el seu càrrec. Un cop analitzats pel jutge, tots els documents poden portar-lo a ampliar la llista d’investigats.