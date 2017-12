Ja saps quin partit votaràs? Una web fa 25 preguntes clau per sortir de dubtes

En unes eleccions tan polaritzades com les del 21 de desembre, i després dels esdeveniments polítics dels últims mesos, els electors ja fa temps que s'han posicionat políticament. Però a l'hora d'anar a votar un partit en concret poden sorgir dubtes, perquè a banda de la qüestió territorial, fonamental aquesta vegada, també n'hi ha d'altres que són clau a l'hora de decidir. Aquells indecisos que encara no tenen clar qui votaran poden sortir de dubtes amb El teu Vot, una web d'orientació del vot que, a través d'un qüestionari de 25 preguntes, diu quin partit polític s'acosta més a la teva ideologia.

La web, que es va crear en les passades eleccions al Parlament, ja ha descobert el grau de coincidència amb els programes electorals a 30.000 persones en només quatre dies de funcionament. Així, a banda de la qüestió territorial, els usuaris responen a temes com el mètode per crear les llistes electorals i si aquestes poden tenir imputats, les conseqüències del 155 i la preferència per la via unilateral, entre altres factors. També hi ha preguntes de l'àmbit social, per exemple sobre la sanitat pública, els concerts educatius a les escoles que segreguen per sexe, l'acollida de refugiats, el dret a l'habitatge o la contaminació.

Segons les respostes de cada usuari, la web dona un percentatge del nivell de coincidència amb cada candidatura que es presenta el 21-D. L'ús d'eines com El teu Vot, una iniciativa independent de partits i institucions polítiques que neix de la col·laboració entre El teu Parlament, Ideograma i Apps4citizens, permet conèixer millor el comportament electoral dels catalans. Així, els seus creadors apunten que hi ha usuaris que s'adonen que tenen un alt percentatge de coincidència amb partits que possiblement no votarien. Aquest fet resulta d’una realitat que en moltes ocasions amaguem: la majoria d’electors comparteixen diferents visions polítiques amb partits que a priori no veuen com a pròxims, cosa que es deu a l’existència d’espais comuns i transversals entre diferents candidatures. Això en cap cas vol dir que aquestes forces polítiques hagin d’arribar a acords, simplement que comparteixen propostes en àmbits concrets i que això queda reflectit en les preferències dels votants.