Puigdemont apuja el to contra Iceta i afirma que "sempre representarà el 155"

Junts per Catalunya entra en la recta final de la campanya electoral i crida al vot útil al voltant del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, per restituir el Govern i donar un cop de porta a Mariano Rajoy. Aquest ha estat el missatge de la candidatura en un míting a Girona, al Palau de Congressos en que s'ha omplert de mig miler de persones, entre les quals hi havia la dona del president, Marcela Topor. "Ens proposem guanyar les eleccions i enviar el 155 de tornada cap a Madrid", ha dit Puigdemont que ha aterrat de forma virtual a Girona, la seva ciutat, a través d'una connexió en directe des de Brussel·les. "Us demanem un darrer esforç per quedar primers" en aquests comicis, va clamar. I va fer el seu discurs més dur contra Miquel Iceta: "Sempre representarà el 155". Va retreure al líder socialista que ara es comprometi a plegar si en dos anys no ha aconseguit un pacte amb Espanya i s'ha preguntat on era quan es va proposar el pacte fiscal o la consulta acordada.

Per a Puigdemont, Iceta només té una "oportunitat" per "reconciliar-se" amb la història del seu propi partit que és acceptar els resultats de les eleccions del 21-D si guanya l'independentisme. Llavors, ha considerat Puigdemont, s'haurà de "posar al servei" de les institucions catalanes per implementar la voluntat de la ciutadania.

Al seu torn, la cap de campanya, Elsa Artadi, ha remarcat l'excepcionalitat de les eleccions i ha avisat que si no guanya el president de la Generalitat les eleccions es crearà un precedent molt "perillós" per les institucions catalanes: "Voldrà dir que des de Madrid es pot canviar el Govern si no li agrada el que fa". Ha insistit que la convocatòria d'eleccions per part de Madrid no són un tecnicisme sinó un fet de "caràcter excepcional".

També s'ha mostrat convençuda que votar a Puigdemont també acostarà més als presos polítics: Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Oriol Junqueras i Jordi Cuixart.

La reaparició de Guinó: guanyar en vots i escons

L'exmembre de la mesa del Parlament i candidat per Girona Lluís Guinó ha reaparegut en el seu primer míting després de la declaració davant el Tribunal Suprem. S'ha mostrat convençut que l'article 155 no és constitucional: "Hem de restituir el president de la Generalitat, que és Carles Puigdemont". "El vot útil és votar Carles Puigdemont i la llista de Junts per Catalunya.

Guinó ha admès que cal votar també en vots les eleccions i quedar per davant de Ciutadans. "En aquestes eleccions ens hi va més que mai el futur del nostre país", ha sentenciat Guinó.

En el míting també hi ha intervingut el conseller Josep Rull, que ha estat ovacionat pel públic. Rull ha assegurat que votar "amb el seny" en aquestes eleccions és votar el president Puigdemont per restituir el Govern i les institucions catalanes. Sobre la seva estada a la presó, el conseller ha compartit la seva experiència d'"aïllament" i el que ha considerat una voluntat d'humiliació cap a Catalunya per part dels poders de l'Estat. "No deixaré de fer política perquè no vull que els meus fills visquin en un país que s'empresona la gent per les seves idees", ha dit en un to emotiu.

També ha debutat la cap de llista per Girona, Gemma Geis, que s'ha dirigit als indecisos perquè optin per JxCat. "Resistir a la repressió és crear a la república catalana", ha asseverat. "Hem de guanyar les eleccions perquè estan liquidant l'autogovern, perquè volem els presos polítics al carrer i restituir l'executiu", ha afirmat. "Són unes eleccions imposades i les hem de guanyar", ha conclòs entre aplaudiments.

L'exconsellera socialista Marina Geli ha sentenciat que les eleccions són per triar entre Puigdemont i Mariano Rajoy i de triar entre "nació o submissió". Geli, per demanar el vot a aquells que no estan convençuts, ha recordat que quan va deixar el PSC va triar entre el seu partit o la sobirania. "Jo vull poder-me mirar al mirall", ha etzibat, clamant la necessitat d'omplir les urnes a favor del president de la Generalitat. També ha criticat al PSC de Miquel Iceta, a qui ha assegurat que no reconeix: "Jo era del PSC de l'autodeterminació dels pobles".

L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, ha criticat l'actitud del govern espanyol al llarg dels mesos i ha recordat la violència policial per l'1 d'octubre. "Tenim davant un Estat violent i corrupte fins al moll de l’os, fill del franquisme. El tripartit del 155 diu que és normal. Però, als catalans, no se’ls sotmet ni amb porres ni amb lleis injustes", ha sentenciat Madrenas.