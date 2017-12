Iceta deixaria la presidència de la Generalitat si en dos anys no aconseguís acords amb l'Estat

El candidat del PSC al 21-D, Miquel Iceta, sempre ha carregat contra els terminis que l'independentisme ha posat al Procés, perquè ha argumentat que no s'han complert mai. Aquest dimecres, però, ha sigut ell qui ha posat un termini per comprovar la viabilitat de la seva proposta per resoldre el conflicte amb l'Estat: en declaracions a RAC1, el candidat del PSC ha assegurat que deixaria la presidència de la Generalitat si, transcorreguts dos anys de legislatura, la seva via basada en "el diàleg, la negociació i el pacte" no hagués produït "fruits" ni "resultats" per a Catalunya en forma d'acords.

"Si en un termini de dos anys no s'assoleix cap camí raonable d'objectius concrets, haurem fracassat i haurem d'oferir un altre camí", ha afegit més tard en una conferència al Cercle d'Economia, on ha deixant clar que no entén presidència de la Generalitat com "un xec en blanc". Iceta ja va dir fa dos dies, però, que es veu capaç de "resoldre en un any" entre "25 o 30" demandes de la llista de 45 punts (referèndum al marge) que Carles Puigdemont va plantejar a Mariano Rajoy.

Iceta ha insistit en la seva conferència que la seva proposta per resoldre la qüestió catalana -pacte d'estat, nou model de finançament i reforma constitucional- no busca "acontentar" els independentistes, sinó "convèncer una àmplia majoria de catalans que no necessiten la independència perquè hi ha un projecte d’una Espanya més interessant i més beneficiós per a tots". Insistint que no investirà un president independentista, ha afegit que tampoc es veu fent presidents els candidats de PP i Cs, Xavier García Albiol i Inés Arrimadas. "Per al que cal fer, necessitem un altre camí", ha argumentat.

Amb tot, el cap de llista socialista s'ha ofert a l'empresariat català com a antídot de les conseqüències econòmiques que ha portat el Procés. "Els demano que em votin perquè puc reconciliar la societat i puc evitar el desastre econòmic que tots els analistes preveuen si continuem amb un clima d’incertesa i turbulències polítiques", ha dit.

Al llarg de la seva intervenció ha alertat d'una aturada de les inversions al país, d'un augment del boicot a productes catalans i d'un fre general al creixement econòmic. En aquest sentit, i en base a un recent estudi del BBVA, ha afirmat: "L’any 2015 Catalunya era la comunitat autònoma espanyola que més creixia (3,7%); l’any 2016 va ser la tercera (3,5%); l’any 2017 serà la novena (3%), i l’any que ve, si es compleixen les previsions d’aquest servei d’estudis, serà l'última (2.1%)".