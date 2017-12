L'advocat de Sànchez denuncia que l'han canviat de mòdul com a represàlia pel vídeo emès en l'acte de JxCat

L'advocat de Jordi Sànchez, Jordi Pina, ha denunciat en declaracions a l'ACN que el seu client ha patit represàlies per la gravació d'àudio que es va emetre aquest divendres durant l'acte central de campanya de Junts per Catalunya (JxCat) que va tenir lloc al Pavelló d'Esports de la Vall d'Hebron. Pina ha detallat que l'han traslladat del mòdul 1 al mòdul 8 de la presó de Soto del Real, on està des de fa dos mesos, i que aquest trasllat ha suposat un "trasbals" per a Sànchez. També ha explicat que ahir van registrar durant hores la seva cel·la i altres sales perquè alguns mitjans van dir que l'àudio era en directe i es pensaven que tenia un telèfon mòbil i que un funcionari va custodiar Sànchez durant tot el dia perquè s'havia dit que intervindria en l'acte de campanya de JxCat.

Pina considera que estan "perdent el nord" i ha afegit que per ara no saben "el motiu ni la base jurídica per fer aquest canvi" per poder interposar un recurs. Precisament, aquest dimarts la Junta Electoral Central (JEC) es va declarar incompetent en la petició de JxCat perquè Jordi Sànchez i Joaquim Forn, empresonats per ordre del Tribunal Suprem, puguin participar en la campanya. El president de la Junta, però, Segundo Menéndez Pérez, va emetre un vot particular –un fet poc habitual–, al qual es va sumar la vocal Inéz Olaizola, en què va deixar clar que considerarien oportú que Sànchez i Forn puguin gravar missatges des de la presó o concedir entrevistes.

En l'àudio gravat, l'expresident de l'ANC va assegurar que l'únic "adversari polític" en les eleccions del 21-D no són els candidats de Cs, del PSC o del PPC –Inés Arrimadas, Miquel Iceta i Xavier García Albiol, respectivament–, sinó el president espanyol, Mariano Rajoy. Aquesta va ser la primera intervenció de Sànchez en la campanya electoral. JxCat sol·licitava aquest divendres a la JEC que Forn i Sànchez poguessin sortir de la presó per participar en actes de campanya o, si no, que poguessin gravar missatges per poder-los emetre en mítings. Malgrat que la JEC es declara incompetent per resoldre la qüestió i deriva el cas al Tribunal Suprem, el president, Menéndez Pérez, argumenta en el vot particular que no permetria que sortissin de la presó però sí que autoritzaria a gravar missatges i concedir entrevistes. D'aquesta manera, diu, quedaria acreditat el dret de tots els candidats a participar en el 21-D amb igualtat de condicions.