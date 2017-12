L'alcalde d'Argentona, Eudald Calvo, es nega a declarar davant la fiscalia per no haver evitat l'1-O

L'alcalde d'Argentona, el cupaire Eudald Calvo, s'ha negat a declarar aquest dimarts davant la fiscalia que l'havia citat a la Ciutat de la Justícia. L'acusa dels delictes de desobediència, prevaricació i obstrucció de la justícia per no haver fet res per evitar el referèndum de l'1 d'octubre. "La república catalana s'ha proclamat, per tant, un fiscal espanyol no té competència territorial a Catalunya, no pot actuar i per això, avui no declaro davant del fiscal", ha explicat Calvo.

Segons han explicat fonts de la defensa, la setmana passada van rebre la citació per aquest dimarts davant la Ciutat de la Justícia, però asseguren que no els ha rebut la denúncia ni tampoc saben qui l'ha presentat. De tota manera, Calvo ha explicat que intueix que "és una ordre indirecta de la delegació del govern espanyol i que és totalment política". De moment, les mateixes fonts de la defensa han explicat que no hi ha una instrucció judicial oberta i neguen que Calvo hagi comès cap dels tres delictes dels que se l'acusen.

L'alcalde d'Argentona ha explicat que no va ordenar als funcionaris del seu ajuntament a retirar el material de campanya sobre el referèndum perquè va considerar que això suposava "incomplir un dret fonamental com és la llibertat d'expressió". Així, Calvo assegura que va actuar amb "consciència" i que el dia 1 d'octubre tampoc va demanar de retirar les urnes de l'1-O perquè defensa que això hagués suposat "atemptar contra el dret fonamental de votar i de la democràcia".

Calvo no ha entrat dins la Ciutat de la Justícia, sinó que acompanyat de diversos membres de la CUP com l'exdiputada Gabriela Serra o la número 2 de la llista de la CUP per Barcelona, Maria Sirvent, s'ha quedat a la porta per explicar davant dels mitjans de comunicació la seva decisió de no declarar. A les portes de la Ciutat de la Justícia també s'hi han aplegat una vintena de persones, moltes d'elles d'Argetona, que han volgut donar suport a Calvo.

Maria Sirvent ha expressat el seu suport a l'alcalde cupaire i ha denunciat "la instrumentalització de la justícia" que, ha assegurat, està "orquestrada per part de l'Estat". Per això ha dit que la CUP continua apostant per "desobeir un Estat que nega i retalla drets i llibertats". Calvo, de fet, ha dit que continuarà "desobeint totes les ordres injustes".

Crítiques a l'escorcoll a l'Idescat

La CUP també ha criticat l'escorcoll de la policia a l'Idescat i ho vincula a l'actitud "agressiva, autoritària i impositiva" de l'Estat. La número 2 de la CUP a les eleccions del 21-D, Maria Sirvent, avisa que en aquesta campanya electoral hi ha un "àrbitre molt poc imparcial": "Aquesta campanya es produeix amb un àrbitre molt poc imparcial que persegueix un resultat molt concret i ens esperem que l'estat espanyol faci servir tots els mitjans amb la finalitat d'aconseguir els objectius que vol".