Tancat a la presó d’Estremera des del 2 de novembre, Oriol Junqueras no ha pogut imprimir el seu segell d’intensitat a una campanya electoral que la candidatura d’ERC va començar freda el 4 de desembre passat a Vic. Aquell dia, els consellers Carles Mundó, Raül Romeva i Dolors Bassa van ser alliberats, però el Tribunal Suprem va decidir que el líder dels republicans continués empresonat indefinidament. De fet, la fiscalia demana que tampoc se li aixequin les mesures cautelars quan s’acabi la campanya, fet que podria perjudicar les seves aspiracions polítiques.

Durant els últims quinze dies, a Esquerra no s’han cansat de repetir, especialment en la recta final de campanya, que Junqueras podria prendre possessió de l’acta de diputat i, si és el candidat més votat i l’independentisme suma majoria absoluta, ser investit nou president. Ell mateix ho va verbalitzar en una entrevista a RAC1 en una de les tres ocasions que s’ha sentit la seva veu en campanya. El vicepresident del Govern considera que ha arribat el moment d’encapçalar l’executiu que surti del 21-D i ho vol fer amb un Govern d’unitat que inclogui, almenys, Junts per Catalunya i la CUP. De fet, ERC s’ha mostrat disposada a investir Junqueras encara que la justícia espanyola el mantingui entre reixes. Caldrà veure si aquesta és una idea que sedueix JxCat, que es resisteix a abandonar la idea de la restitució de Carles Puigdemont com a president de Catalunya.