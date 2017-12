El PP s'enfonsa i treu els pitjors resultats de la història

Punxada històrica del PP a Catalunya. Els votants de Catalunya han castigat la gestió del Procés per part del govern del PP i li han atorgat els pitjors resultats de la seva història. Els populars han obtingut 3 diputats, fet que implica que n'han perdut 8 respecte a les eleccions del 2015.

Això vol dir que els populars perden el grup propi -el mínim necessari són 5 diputats- i que compartiran grup amb la CUP, que n'ha obtingut 4. Amb aquests resultats el PP es converteix en l'últim partit del Parlament. Els pitjors resultats del PP fins ara els havia obtingut Jorge Fernández Díaz l'any 1988, quan va obtenir 6 diputats.

"Jo dic les coses pel seu nom, no entraré en matisos: hem obtingut un molt mal resultat", ha dit el líder del PP català, Xavier García Albiol, que ha assegurat que no es poden sentir orgullosos dels resultats. Albiol ha considerat que "hi ha dies bons en política, i d'altres que no ho són tant" i ha apuntat que avui és un dia "dolent per al PP". En ser preguntat per la premsa, Albiol ha evitat fer declaracions i ha assegurat que respondria divendres a les preguntes.

El líder del PP, que estava envoltat pels companys dels seus partits amb les cares visiblement llargues, ha admès la victòria de Cs. No obstant, ha recordat que els constitucionalistes no han "sigut capaços de sumar una majoria alternativa a l'independentisme al Parlament". "N'hi haurà que sentin alegria durant cinc minuts, però estarem a l'oposició durant alguns mesos", ha apuntat Albiol, que ha assegurat que no es tracta tant "de qui guanya", sinó de si són capaços "de fer alternativa".

El líder popular ha considerat que els resultats "són dolents per al futur de Catalunya" i ha assegurat que els veuen amb "molta preocupació". Tot i així, ha volgut deixar clar que "els catalans poden tenir confiança que el govern d'Espanya vetllarà perquè a Catalunya es respecti la llibertat i la democràcia".

La patacada del PP no només és en escons, sinó que també ho és en vots. El PP ha passat de tenir 384.444 vots a tenir-ne 180.900. Això vol dir que passa del 8% al 4%.