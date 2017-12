Pugna entre el PP, el PSC i Cs pel suport de Manuel Valls

Ciutadans, el PP i el PSC es disputen el fitxatge de Manuel Valls. L’ex primer ministre francès s’ha convertit en el protagonista inesperat de l’últim tram de la campanya del bloc constitucionalista, i la seva presència ha obert una pugna soterrada entre les tres formacions per intentar capitalitzar la figura d’un dels dirigents europeus que amb més contundència ha avalat l’aplicació de l’article 155 de la Constitució per part del govern espanyol.

Flagell internacional de l’independentisme, Valls ha sigut convidat a Catalunya aquesta setmana per Societat Civil Catalana, amb qui farà un acte avui a la tarda al Palau de Congressos de Barcelona. Ciutadans va afanyar-se a aprofitar l’oportunitat, i diumenge passat va filtrar que l’ex primer ministre socialista francès participaria en un acte del partit -avui- al costat del premi Nobel de literatura peruà Mario Vargas Llosa. Segons fonts del partit taronja, els contactes amb Valls van començar, però, abans que es concretés la invitació de Societat Civil Catalana, quan el 26 d’octubre Valls va fer un tuit en què elogiava una intervenció de la líder de la formació, Inés Arrimadas, al Parlament. “Podem comptar amb Manuel Valls perquè defensem l’alternativa moderada i reformista davant el separatisme”, va assegurar la candidata de la formació diumenge, que treia pit pel fitxatge.

Iceta reclama el seu suport

L’anunci de Ciutadans diumenge va obligar a actuar a corre-cuita la resta de partits constitucionalistes. La reacció del PSC no es va fer esperar. L’endemà el líder del PSC, Miquel Iceta, es va reunir amb Valls a Barcelona, en una jugada en què intentava desdibuixar el suport de l’exsocialista -Valls havia participat en actes amb el PSOE el 2015- a Ciutadans. Ahir, quatre dies després, el PP també va tancar la seva cita amb l’exprimer ministre francès. Serà avui a primera hora del matí, just abans de l’acte de Ciutadans i amb unes hores d’antelació al col·loqui organitzat per Societat Civil Catalana, quan Valls participarà en un col·loqui a Barcelona amb Xavier García Albiol i la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal.

Després d’abandonar el Partit Socialista francès al juny -un cop descartat com a candidat del partit a les eleccions presidencials, ja que els militants van triar un perfil més situat a l’esquerra com el de Benoît Hamon-, Valls va donar suport a Emmanuel Macron i va intentar integrar-se sense èxit a les llistes electorals de La República en Marxa.

Nascut a Barcelona, Valls s’ha convertit, doncs, en un dels principals ariets internacionals contra l’independentisme. Una figura cobejada pel bloc constitucionalista que ara, a quatre dies del final de la campanya, pugna per qualsevol suport que pugui fer decantar la balança a favor seu. Avui serà protagonista de la campanya catalana després d’haver provocat, amb la seva presència de la mà de Societat Civil Catalana, una pugna soterrada entre Ciutadans, el PSC i el PP.