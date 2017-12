Puigdemont, sobre la retirada de l'euroordre: "Evidencia que ens trobem davant d'una causa política"

Els membres del Govern que estan a Bèlgica tenen clar que la retirada de l'euroordre és una victòria per a ells. "Hem guanyat. I el govern esapnyol ha perdut", ha resumit Toni Comín. L'endemà de l'anul·lació de l'ordre europea de detenció contra Carles Puigdemont, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Toni Comín per part del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena, el president i els consellers han celebrat aquest dimecres una roda de premsa a Brussel·les per denunciar que la decisió de Llarena demostra que es tracta d'una "causa política".

"Està prohibit utilitzar l’ordre europa de detenció per a perseguir delictes polítics. Això revela que estem davant d’una persecució política administrada amb criteris polítics”, ha assegurat Carles Puigdemont. "A l’Estat li ha entrat la por de fer el ridícul, la por a perdre. I això demostra que ens trobem davant d’una causa política”, ha insistit.

Comín també ha parlat del "ridícul" de l'Estat espanyol sol·licitant una euroordre per després retirar-la. "El jutge ha preferit fer el ridícul i trencar el principi de mútua confiança i cooperació judicial entre estats abans que evidenciar la seva derrota", ha subratllat.

Prendre possessió de l'acta

El cap de llista de Junts per Catalunya per les eleccions del 21-D no ha revelat si tornarà o no a Catalunya després dels comicis. Puigdemont ha assegurat que "de moment" es queda a Brussel·les però també ha mostrat la voluntat de prendre possessió de l'acta de diputat. "Els qui surtin escollit escollits serem diputats i prendrem possessió de la nostra acta que legítimament hem guanyuat a les urnes", ha assegurat. Tot i això, ha admès que serà complicat.

Per a Carles Puigdemont, la retirada de l'euroordre demostra que no tenia base jurídica. "Retirar un mandat europeu d’aquesta transcendència pot voler dir o bé que no eren conscients de que tenia unes bases molt febles, molt poc certes, per sostenir-lo o bé que va ser un nyap jurídic des de l’inici", ha dit.