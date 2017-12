Santamaría presumeix d’haver "escapçat" ERC i el PDECat i demana votar el PP per "seguir liquidant l’independentisme"

La vicepresidenta del govern espanyol, Soraya Sáenz de Santamaría, ha defensat les decisions preses per Mariano Rajoy amb un to aïrat i fins i tot xulesc en un míting a Girona. "Qui ha aconseguit que ERC i el PDECat no tinguin líders perquè estan escapçats? Mariano Rajoy i el PP. Qui ha posat fi a l’incompliment de la llei? Mariano Rajoy i el PP. Qui ha tancat les ambaixades? Sabeu com es diu el Diplocat ara? Es diu Diplocat en liquidació. Per tant, qui es mereix els vots per seguir liquidant l’independentisme? Mariano Rajoy i el PP", ha sentenciat.

El cert és que Sáenz de Santamaría ja ha començat la seva intervenció ironitzant amb l'aplicació del 155. "No havíem vingut a dinar a Girona fins ara, perquè com que portem la vicepresidència del govern i també la Generalitat, no estem massa per menjar", ha dit, entre els riures dels assistents a l'acte. La número 2 de Rajoy ha tret pit per "haver frenat" els independentistes gràcies a l'aplicació de la Constitució. "És que pensaven que l'Estat de dret no funcionava?", s'ha preguntat.

Santamaría ha assegurat també que "el programa electoral dels independentistes és l'agenda Moleskine de Jové". Fent un al·legat del PP, ha dit que el seu partit no fa el discurs en funció dels "càlculs electorals". "L'únic càlcul és l'interès general d'Espanya i dels catalans. Catalunya, la seva llibertat i els seus drets és el primer per al PP", ha afirmat.

Insistint en què són qui han pres totes les decisions per aturar els independentistes, els populars es reivindiquen com el partit de govern davant de Ciutadans, a qui sovint retreuen la falta d'experiència. Hi ha burxat Santamaría, almenys de forma implícita: "El PP no només està dotat amb la retòrica, sinó també amb l'èpica. El PP sap governar molt bé", ha assegurat.

Evitar que la CUP es quedi amb el seu escó

A pocs dies de les eleccions, i ara que les enquestes donen mals presagis per als populars, Santamaría també ha demanat el vot perquè "qui vot el PP sap que el seu vot va per al PP". "Qui no posi la papereta del PP no sap si al final allò va servirà perquè l’escó sigui per a la CUP", ha dit. Aquesta és una tesi que aquest dissabte, a Girona, el PP ha repetit per activa i per passiva. "El nostre vot val doble a Girona: perquè guanyi el PP i perdi la CUP. Això és un bon al·licient", ha dit la vicepresidenta.

En els seus discursos, el candidat del PP el 21-D, Xavier García Albiol, i el delegat del govern espanyol, Enric Millo, també hi han fet referència. Albiol ha dit que "qui millor pot representar Girona, la terra de Puigdemont, és el PP", mentre que Millo ha estat més concret i, apel·lant a frenar el sobiranisme, ha recordat que "un diputat del PP resta un diputat a ERC o a la CUP". Millo també ha acusat el Govern de Carles de Puigdemont de ser el govern de "la tirania i la dictadura" per intentar "imposar la seva idea". Un "malson" que pot acabar-se, ha dit, si hi ha "un PP fort" al Parlament.