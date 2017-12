Turull afirma que triar un altre president que no sigui Puigdemont implica acceptar el 155

"Tornar les coses al seu lloc vol dir que el poble de Catalunya digui que el president és Carles Puigdemont. Jugar que hi hagi un altre president vol dir acceptar que Mariano Rajoy ens pot canviar el pot canviar". Amb aquestes paraules el conseller Jordi Turull ha demanat el vot per la candidatura de Junts per Catalunya perquè considera que, una altra cosa, seria acceptar que la intervenció de l'autogovern. JxCat vol retornar al mateix punt que el 27 d'octubre, amb el mateix Govern previ al 155.

"No juguem a sofisticacions que ens surten cares. Si volen que el president sigui Puigdemont, és molt fàcil, votem president Puigdemont", ha demanat. Tot un dard cap la resta de forces independentistes, sobretot a ERC, que en un moment donat de la campanya van mostrar-se disposats a investir el president encara que no quedés en una primera posició. "Cada vot a Puigdemont és un quilòmetre que el tenim més a prop", ha dit Turull. "Perquè torni, cal votar-lo", ha insistit.

Turull també s'ha mostrat indignat amb el bloc del 155. "No els hi cau la cara de vergonya?", s'ha preguntat Turull, "què ens ofereixen els del 155?", ha afegit recordant els empresonaments. "Ens volen escarmentats i vençuts i això vol dir que no en tenen ni idea de com és el poble de Catalunya", ha sentenciat.

"Si voleu Puigdemont, voteu Puigdemont"

El portaveu de la candidatura, Eduard Pujol, ha demanat deixar de banda l'enginyeria electoral. "Si voleu A, voteu A", ha ironitzat, "és molt fàcil". D'aquesta manera ha demanat que si es vol restituir el Govern de la Generalitat s'opti per la candidatura de Carles Puigdemont i no d'altres forces independentistes. "Si voleu dignitat, voteu Puigdemont", ha clamat.

També ha reclamat que l'estat espanyol especifiqui si respectarà que Puigdemont sigui el més votat i el deixarà retornar com a president. "Hem de triar. O 155 o dignitat", ha clamat. Pujol ha comparat el context actual amb el franquisme: "El general Franco era un 155 en tota regla i ara ens obliguen a tornar a viure la mateixa situació". Per a l'exdirector de Rac 1, el 155 vol que els catalans deixin de ser qui són.

També ha intervingut Núria Guillaumes, exmembre de l'ANC i candidata per Barcelona. Ha assegurat que mai s'hagués imaginat concórrer en unes eleccions i s'ha confessat partidària, encara ara, de la llista unitària. Creu que la llista del president, però, és el que "més s'assembla" a l'"esperit de l'1 d'octubre i per això ha demanat confiança. Guillaumes considera que Junts per Catalunya incorpora el braç polític -amb Puigdemont- i social -amb Jordi Sànchez- del Procés. De fet, ha portat un missatge del número dos de la candidatura encara empresonat a Soto del Real. "L'enemic a batre no és Inés Arrimadas sinó Mariano Rajoy", ha dit de part de Jordi Sànchez.

L'alcaldessa de Vic, Anna Erra, ha demanat a la restitució del president de la Generalitat per retornar a la "normalitat". "El nostre objectiu es tornar a posar el president al capdavant. Ara ens toca omplir les urnes de vots a la llista del president", ha assegurat.

El conte de Pilarín Bayés cap a la república

El míting ha comptat amb la intervenció de Pilarín Bayés, que tanca la llista per Barcelona. Amb la seva gràcia habitual -amb un barret groc i unes cartolines- ha representat un conte cap a la república. Ha simbolitzat el franquisme, que retorna a poc a poc, amb un dimoni vermell. Per superar-lo, ha demanat optar per Carles Puigdemont i arribar així a la república "espiritualment gloriosa".