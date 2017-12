Puigdemont promet tornar al Palau si guanya el 21-D i el bloc del 155 accepta el resultat: "Que ningú en tingui dubte"

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, s'ha compromès a tornar al Palau de la Generalitat si el bloc del 155 accepta el resultat de les eleccions i la voluntat dels catalans és "inequívoca" per restituir el Govern. "Que ningú en tingui cap dubte", ha assegurat. Ara bé, ha insistit que si l'independentisme torna a guanyar les eleccions "amb les regles del joc" de l'estat espanyol, han de pesar "més els vots que les manies" i s'ha de retirar la intervenció de l'autogovern. És més, ha reptat als partits constitucionalistes a "impedir-ho" en cas que guanyin les forces independentistes a les eleccions.

"La investidura només es pot fer al Parlament, ni a Brussel·les ni a la presó", ha sentenciat, "la presidència no és compatible ni amb l'exili ni la presó", ha reiterat.

Preguntat sobre si estar disposat a ser detingut a la que posi els peus en territori espanyol, Puigdemont ha afirmat que no vol treballar en aquest escenari perquè seria "contradictori" que les mateixes idees que et poden portar a la presidència de la Generalitat et portin alhora a la presó.

Ara bé, ha afegit que si hi ha un resultat "inequívoc" dels comicis a favor de la restitució del Govern presidit per ell i en contra de l'aplicació de l'article 155 "caldrà córrer el risc" d'anar a la presó per tornar.

Diferències amb ERC?

Puigdemont no veu discrepàncies amb ERC a l'hora de restituir el Govern destituït, malgrat que els republicans defensin investir Oriol Junqueras o Marta Rovira a la presidència de la Generalitat en cas que guanyi les eleccions. Considera que hi ha un "fil roig" que segueix l'obra de Govern prèvia a l'aplicació de l'article 155. "No tinc cap dubte que després del 21-D ens podrem retrobar amb el vicepresident, Oriol Junqueras", ha afirmat. "Gaudeix de la meva absoluta confiança", ha afegit, asseverant que aquesta recuperació de l'executiu "legítim" encara es faria amb "més força".

"Estem d'acord amb el Govern que vam fer Junts pel Sí. Haurem de continuar la tasca de Govern allà on la vam deixar", ha afirmat.