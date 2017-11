Puigdemont creu que els catalans han de votar si volen pertànyer a la Unió Europea

El president Carles Puigdemont considera que els catalans "han de decidir si volen pertànyer a la Unió Europea" i en quines condicions. En una entrevista al canal públic israelià Canal 1Kan, avançada per 'La Vanguardia', el candidat de Junts per Catalunya ha definit la institució com "un club de països decadents i obsolescents en què manen uns pocs, a més molt lligats a interessos econòmics cada cop més discutibles". "A veure què diu el poble de Catalunya", sentencia el president.

Puigdemont considera en l'entrevista, que també ha recollit Europa Press, que "potser no hi ha gaire gent que vulgui formar part" de la UE "dels senyors Juncker i Tajani", una Europa "tan insensible a l'atropellament dels drets humans i democràtics d'una part del territori, només perquè una dreta postfranquista tingui interès que sigui així".

Particularment, el president es declara partidari de la Unió Europea i de l'euro, i ha assegurat que "treballarà per canviar-la" si ho decideix "el poble de Catalunya".

Respecte a les crítiques dels últims dies al bloc independentista, Puigdemont ha assegurat que el Govern estava "preparat per fer la transició nacional des de la democràcia" en una situació de "normalitat democràtica, d'un estat espanyol que accepta un referèndum i una voluntat popular". Així mateix, assegura que "mai" va contemplar "un calendari que no fos molt llarg".

Sobre la seva situació judicial, la planteja com una "paradoxa": "Si guanyo les eleccions i soc investit president, el que m'hauria portat a guanyar les eleccions és el que em pot portar a la presó. Jo crec que Europa no pot acceptar això".