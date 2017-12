Puigdemont insta a votar el 21-D "amb el criteri de ciutadans d'un estat independent"

Avui era un dia especial pel conseller Jordi Turull. La campanya de Junts per Catalunya ha aterrat a Parets del Vallès, el seu municipi, per reivindicar la llibertat dels presos polítics, el retorn de les institucions i que el president, Carles Puigdemont, torni al Palau de la Generalitat. "Això és el que hem vingut a fer", ha clamat el conseller visiblement emocionat davant l'aplaudiment de les més de quatre-centes persones que s'han aplegat a l'auditori de Cal Rajoler per donar-li escalf.

Puigdemont, en directe des de Brussel·les, ha afirmat que la tria el proper 21 de desembre és entre escollir "província" o "nació lliura" i ha instat els ciutadans a "votar amb el criteri de ciutadans d'un estat independent". El president, que ha assegurat que les perspectives de JxCat són bones de cara el 21-D, ha avisat que el món estarà mirant el resultat i es preguntaran si els catalans han "blanquejat el 155" o tiren endavant amb la república. "La gent de fora es pregunta si els catalans es rendiran", ha assegurat des de Brussel·les, mostrant-se convençut que el dia de les eleccions guanyaran els independentistes: "La Moncloa comprovarà que la majoria no ha canviat d'opinió respecte el que ja va expressar en el referèndum de l'1 d'octubre".

Tal com explica avui a l'entrevista a l'ARA, el president ha insistit que s'han de deixar de banda els partits de cara el 21-D. "Això no va de militar en una formació", ha dit, abonant la idea que també havia llançat en la seva intervenció el conseller Turull.

"Els que van votar el 155 no són demòcrates"

Turull ha fet un discurs molt dur contra els partits constitucionalistes, a qui ha acusat d'antidemòcrates. "Primer són espanyols, després del seu partit, i finalment, si un cas demòcrates", ha sentenciat. I ha anat més enllà: "Els que van votar el 155 no són demòcrates". En aquest punt s'ha dirigit directament al líder del PSC, Miquel Iceta, i li ha retret frivolitat a l'hora d'abordar els empresonaments. "Mentre ells estava ballant, a nosaltres ens emmanillaven".

Per a Jordi Turull, la situació actual seria "normal" només en una època "feixista". Davant de la suspensió de l'autogovern, el conseller ha cridat a restituir el Govern que va sortir escollit de les eleccions del 27 de setembre, el vertaderament "democràtic", perquè creu que el món el que valorarà l'endemà del 21-D és si ha guanyat Puigdemont o Rajoy.

Iceta, el "cavall de troia" de la política catalana

La cap de campanya, Elsa Artadi, ha centrat el seu discurs en carregar contra els socialistes, tal com ha fet ja el president, Carles Puigdemont, aquest matí a Mollerussa. "Cal que caiguin les caretes. Miquel Iceta és un cavall de Troia de la política catalana. Està perpetrant un atac sense precedents a les institucions catalanes", ha sentenciat. El dia abans que es traslladaran les obres de Sixena per ordre del ministeri de Cultura, Artadi ha criticat Àngel Ros, alcalde de Lleida, per posar una tanca davant del museu perquè la gent "no pugui defensar la cultura catalana". "Volem que el president sigui Puigdemont malgrat que el PSC vulgui que sigui Rajoy", ha afirmat.

L'exalcalde de Cerdanyola i exmilitant d'Iniciativa Antoni Morral, que s'ha definit com una persona d'esquerres, ha cridat a seguir el fil de l'1 d'octubre i a "construir la república" des del Parlament. Aurora Madaula, historiadora, ha començat el seu discurs recordant els bombardejos a Parets, Mollet i Granollers durant la guerra civil i ha cridat a fer "fora el feixisme" de Catalunya. "Ara no és en forma de bombes sinó en forma de 155", ha sentenciat. El primer a intervenir ha estat el cuiner Fermí Puig, que ha explicat què l'ha portat a sumar-se a la llista del president. "Ho he fet per dignitat", ha dit, i ha acabat a posar fi a l'"anormalitat" i l'"excepcionalitat" del que s'ha viscut en els darrers mesos a Catalunya.