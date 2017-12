Vidal Aragonés afirma que el vot dels comuns "reforça el coscubielisme i el lerrouxisme progre"

La CUP ha omplert l'Auditori de Sant Ildefons de Cornellà de Llobregat, la ciutat d'on és regidor Vidal Aragonés. El número 3 de la llista per Barcelona ha posat volgut destacar les "lluites socials" de la seva ciutat al llarg de la història i ha tornat a enviar un dard als comuns dels quals, malgrat compartir candidatura al consistori de Cornellà, ha lamentat que no vulguin sumar-se a la construcció de la República com una manera de garantir, ha dit, les polítiques socials. Així, ha aprofitat per demanar el vot per la CUP per aquest 21-D en detriment dels comuns de Xavier Domènech: "El vot dels comuns significa reforçar el concepte de coscubielisme i de lerrouxisme de manera progre", ha avisat Aragonés, que ha recordat que els comuns "van néixer per impugnar el règim del 78".

El candidat cupaire ha actuat a casa, on ha posat en valor el model d'immersió lingüística, i ha criticat la política lingüística que defensa Ciutadans. "Quan parlen de bilingüisme i de trilingüisme, parlen de perpetuar un domini lingüístic", ha criticat Aragonés, que ha afegit: "Que no juguin amb els nostres orígens". El candidat cupaire també ha reiterat a ERC i comuns que s'asseguin a discutir les polítiques socials que proposen els anticapitalistes.

El missatge cap als republicans, i també JxCat, també l'ha llançat l'exdiputada cupaire Isabel Vallet, que els ha avisat que "sense sobirania no hi ha independència". "Si no som capaços de gestionar tots els espais i serveis, no serem mai independents de l'estat espanyol, ni de la UE, ni del patriarcat, ni del capitalisme", ha assegurat. Vallet també ha enviat un missatge als comuns, a qui ha advertit que "sense independència de l'estat espanyol no hi ha sobirania, és impossible reformar el règim del 78".

L'exdiputada també ha tornat a apel·lar a la "desobediència" per tirar endavant la República: "No serem violents, però ens defensarem, i no posarem l'altra galta quan vinguin a humiliar-nos". Vallet ha criticat que la decisió "d'acatar el 155 i no materialitzar la República, es prengués en un despatx": "Hem d'acabar amb aquest presidencialisme i verticalisme".

En l'acte també hi ha intervingut el regidor de la CUP (que comparteix candidatura amb Catalunya en Comú) a l'Ajuntament de Cornellà, Àngel Camacho, que ha subratllat la "importància" que la CUP torni al Parlament el 21-D. Així, ha recordat que els cupaires van "posar sobre la taula el referèndum" i que van enviar l'expresident Artur Mas "a la paperera de la història". Tot i compartir candidatura a l'Ajuntament, Camacho també ha enviat un dard als comuns quan ha explicat que alguns dels seus representants van defensar les urnes l'1-O, però ara es mostren "equidistants". "Ni 155 ni sofà, ni 155 ni crispetes: República", ha etzibat.