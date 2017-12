Vox torna a recórrer la llibertat provisional de Carme Forcadell pels seus discursos en mítings d'ERC

El partit d'extrema dreta Vox, acusació popular en la causa contra els líders independentistes que s'instrueix al Tribunal Suprem, ha demanat al jutge Pablo Llarena que revisi la llibertat provisional que va concedir a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. Al seu entendre, manifestacions en mítings d'ERC durant la campanya electoral com "la repressió no frenarà la República ni les nostres ànsies de llibertat" comportarien "reincidir en els delictes de rebel·lió i sedició".

Vox recorda que quan Llarena va dictaminar presó eludible amb fiança per a Forcadell, ho va fer perquè la presidenta del Parlament havia assegurat en la seva declaració que renunciava als "objectius colpistes, que acatava l'article 155, que la DUI era simòlica i que no tenia intenció de continuar l'activitat delictiva de rebel·lió i sedició contra l'Estat". Segons el partit, la participació i les intervencions en actes d'ERC a la campanya electoral manifesten "clarament el contrari" i, per tant, "va mentir en la seva declaració". Per aquest motiu, consideren que el jutge instructor del Suprem hauria de revocar la llibertat provisional que va concedir a Forcadell, a qui va advertir que s'havia d'abstenir de dur a terme accions que poguessin comportar una reiteració del delicte. Vox entén que les seves paraules en mítings d'ERC ja incompleixen aquesta circumstància.

Es tracta de la segona vegada que l'acusació popular sol·licita que Forcadell ingressi novament a presó. Ho va demanar quan es va fer oficial que la presidenta del Parlament concorreria a les eleccions a la candidatura d'ERC, però dijous passat Llarena va desestimar la sol·licitud.