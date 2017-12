La CUP avisa ERC que "el diàleg 'per se' no porta enlloc" i els espera en la "unilateralitat" l'endemà del 21-D

L'exdiputada i regidora de la CUP a Barcelona, Eulàlia Reguant, avisa ERC que "el diàleg 'per se' no porta enlloc" i confia que els republicans recuperaran el "camí recorregut entre tots" a partir del 22 de desembre. Reguant ha tornat a posar la "unilateralitat" sobre al taula per construir la República: "Si no ho fem així ningú ens regalarà els nostres drets". Els cupaires també han retret als comuns que es mantinguin en "l'autonomisme" i recorden al cap de llista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, que les retallades que ara denuncien ja van començar "amb el tripartit" dels seus "companys d'Iniciativa".

La CUP augmenta la pressió sobre ERC per demanar-los que abandonin l'aposta de diàleg amb l'estat espanyol a l'hora de voler fer efectiva la República. Per la CUP, el diàleg amb l'estat és un "diàleg de sords" perquè "no volen ni saben escoltar" i perquè "mai ens donaran el que es nostre".

Eulàlia Reguant recorda que l'estat espanyo nega el dret a l'autodeterminació "des del Congrés, la monarquia, el poder judicial i les elits econòmiques". "Només generant contextos d'unilateralitat provocarem canvis i avançarem en la construcció de la República", ha assegurat.

La cap de llista de la CUP per Girona, Natàlia Sànchez, també ha carregat contra "l'aliança del 155" i assegura que "la democràcia a l'estat espanyol ni hi és ni se l'espera". Sànchez demana que el 21-D sigui un "bumerang republicà" contra "els que neguen a cops el dret a la lliure determinació del nostre poble".

Avís als comuns

En aquest sentit, Sànchez retreu també als comuns les seves comparacions entre independentistes i unionistes: "Que ningú s'equivoqui. No s'atreveixin a posar al mateix nivell el moviment republicà i els partits de la porra". La cap de llista de la CUP per Girona assegura que "cap força que es faci dir d'esquerres i transformadora pot donar l'esquena al poder popular".

També Reguant ha volgut enviar un missatge, tot i que en un altre pla, al cap de llista de Catalunya En Comú-Podem, Xavier Domènech, a qui recorda que "l'autonomia sempre ha portat retallades", com les que, assegura, van començar durant el darrer mandat del tripartit, del PSC, ERC i "els seus companys d'ICV".

Reguant assegura que la voluntat de la CUP és "recosir el país trencat per les retallades i les privatitzacions" a través de propostes "valentes" per "guanyar drets socials i polítics". "La constitució que també Podemos defensa ha demostrat que no es capaç de protegir els drets a l'habitatge o el treball digne", ha etzibat.

Sobre les propostes electorals, que la CUP fa girar a l'entorn dels 'Decrets de la Dignitat', Reguant també recorda als comuns que tot i que el tripartit va tenir l'oportunitat d'acabar amb els concerts educatius a les escoles privades "no ho van fer".

Durant el míting dels cupaires a Blanes també ha intervingut el regidor de la CUP en aquest municipi, Joan Rota, que ha retret els socialistes que no vulguin investir un president independentista. "Com volen aplicar llavors les polítiques socials?", es pregunta.

En aquest sentit, Rota recorda als socialistes que, com en altres municipis, a Blanes l'exalcalde Miquel Lupiánñez ja va decidir abandonar el PSC i l'alcaldia el passat mes de novembre en desacord amb l'aplicació de l'article 155 de la constitució espanyola i el gir polític del partit.

"Estimem a qui ens dona la gana"

Durant el míting a Blanes, l'exdiputada cupaire Eulàlia Reguant ha respost també les declaracions del número tres de la llista socialista Ramon Espadaler, que en una entrevista a la Cadena Cope ha dit que la CUP ha fet ballar els catalans un "mambo pervers". "Ballem amb qui ens dona la gana i estimem a qui ens dona la gana", li ha etzibat Reguant.