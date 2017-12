"Enorme marxa catalana a Brussel·les": la manifestació, a la premsa internacional

Aquest ha estat l'efecte a la premsa internacional, a hores d'ara, de la manifestació que ha congregat prop de 45.000 persones aquest dijous als carrers de Brussel·les.

45.000 independentistes de Catalunya als carrers de Brussel·les

"Les fortes pluges, el vent intens i la indiferència de les institucions europees a qui intentaven apel·lar, un cop més, per demanar ajuda: l'acollida donada a les desenes de milers de catalans vinguts a desfilar en suport a la independència de Catalunya, un dijous 7 de desembre a Brussel·les, ha estat glacial, en tots els sentits de la paraula". Aquest és l'inici de la crònica de la manifestació a 'Le Monde', que destaca que la quantitat de gent "va superar totes les expectatives" dels organitzadors.

"Europa, vergonya per a tu!": 45.000 independentistes catalans es manifesten a Brussel·les

"Milers de catalans s'han llançat als carrers de Brussel·les per demanar a la Unió Europea que respecti el poble català", arrenca l'article, que destaca la participació massiva a la manifestació.

"Els manifestants per la independència catalana arriben a Brussel·les per mostrar el seu suport a Carles Puigdemont"

'The Telegraph' destaca l'ambient de la manifestació i l'esperit dels manifestants "embolicats en la bandera de Catalunya i el seu llaç groc lligat amb orgull a la solapa", que han arribat a Brussel·les en "autobús i cotxe", i fins i tot en moto, amb l'objectiu de "posar el cor del barri de la Unió Europea en punt mort".

"45.000 manifestants pro-Catalunya marxen a Brussel·les per 'despertar Europa'"

"Un mar de 45.000 manifestants pro-Catalunya han protestat a Brussel·les per donar suport al president deposat de la regió, Carles Puigdemont, i urgir la Unió Europea a donar-los suport en el seu Procés per la independència d'Espanya".La publicació destaca que "famílies amb nens han començat la marxa amb molts ànims malgrat el fred i la pluja". "La Unió Europea ha donat suport fortament al govern espanyol sobre la qüestió catalana, dient que és una qüestió interna per a Madrid", assevera l'escrit.

45.000 manifestants marxen a Brussel·les per donar suport al president Carles Puigdemont a l'exili

El diari destaca la quantitat de persones que han acudit a la marxa, que "dobla les previsions", el suport al president Carles Puigdemont, de qui destaca que es troba "exiliat", i la voluntat dels manifestants de "despertar Europa". En la crònica de color, detalla que alguns belgues s'han unit a la manifestació amb "banderes de Flandes", i destaca la protesta com "pacífica" d'una manera "aclaparadora".

"Enorme marxa catalana a Brussel·les per 'despertar Europa'"

La publicació parla de prop de 50.000 manifestants i recalca que "Puigdemont ha evitat que l'arrestin a Espanya prenent asil a Bèlgica". La notícia posa èmfasi en la resposta del Vicepresident de la Comissió Europea, Frans Timmermans, que ha assegurat que la Comissió no canviarà de criteri en aquest assumpte.

Els catalans separatistes marxen a Brussel·les

El portal de notícies destaca la proximitat de la manifestació a les eleccions a Catalunya.