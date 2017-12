L'ANC i Òmnium asseguren que la manifestació de demà "serà la més gran que s'ha fet mai a Brussel·les"

Els carrers de Brussel·les ja estan inundats de catalans amb bufandes, gorros i jaquetes grogues. La manifestació convocada per a aquest dijous al matí per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) i Òmnium Cultural reunirà milers de persones amb el lema en anglès " Europe, wake up" [Europa, desperta't], tot i que aquest dimecres l'ANC no ha volgut avançar cap previsió de participació.

A la web de la manifestació hi ha inscrites més de 40.000 persones, però el vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, no ha volgut confirmar cap xifra. "Serà una xifra molt important", ha dit. Segons el número 2 de l'organització independentista, "a Brussel·les hi ha moltes manifestacions, però la de demà serà la més gran que s'hi ha fet mai".

La manifestació sortira del Parc del Cinquantenari i recorrerà el barri europeu fins a arribar a la plaça Jean Rey. Al final de la manifestació hi hauran discursos polítics per part del cap de llista de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont, i la número 2 de la llista d'ERC per a les eleccions del 21-D, Marta Rovira. També parlaran eurodiputats.

Trobada amb Juncker

L'ANC ha revelat que ha demanat una reunió amb el president de la Comissió Europea, Jean-Claude Juncker, per denunciar la situació dels Jordis i demanar la implicació de la UE en la resolució del conflicte polític entre Catalunya i Espanya si les forces sobiranistes obtenen la majoria el 21-D.

Segons Alcoberro, Juncker encara no els ha donat una resposta, però confien a poder celebrar la trobada. El president de la CE no ha volgut rebre cap president de la Generalitat en els últims cinc anys.