El govern espanyol proposarà a la UE reformar les euroordres perquè "no han funcionat bé" amb Puigdemont

El govern espanyol aplaudeix el moviment per sorpresa del jutge del Tribunal Suprem Pablo Llarena de retirar l'euroordre de cerca i captura contra el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i els quatre consellers a Bèlgica. Considera que és un gest "raonable" i, sobretot, "intel·ligent" perquè s'ha posat de manifest les últimes setmanes que el sistema de detenció europeu "no ha funcionat massa bé".

Per això el govern espanyol té intenció al pròxim consell de ministres de Justícia europeus -on participarà el ministre Rafael Catalá-, que es reuneix el a Brussel·les, una proposta informal per reformar el sistema. Fonts de l'executiu han assenyalat que, quinze anys després que s'aprovés aquest mecanisme comú, ja és hora de reformar-lo perquè tingui més "garanties" i "agilitat".

"Nosaltres creiem en Europa i som molt col·laboradors i ells, en canvi, no ho són tant", assenyalen les mateixes fonts censurant la forma de procedir de la justícia belga. La idea de Catalá, que serà present a la reunió, es plantejar el tema de forma informal durant el dinar amb d'altres ministres com a "cas teòric". Perquè es demostra, en el cas de Puigdemont i els quatre consellers, segons el seu parer, que "els resultats de l'ordre de cerca i captura no són bons en el fons ni en el temps".

Objectiu: processar pels mateixos delictes

En aquest sentit, la proposta del govern espanyol és que sigui imprescindible fer "menys tràmits" per poder extradir algú amb una euroordre i que en cap cas es puguin "canviar els delictes". Es donava el cas que Bèlgica no té tipificat de la mateixa manera els delictes de rebel·lió i sedició que Espanya i que Puigdemont hauria hagut de ser processat a l'Estat només per un delicte econòmic, el de malversació.

Llarena no volia que hi hagués diferències de entre els imputats i per garantir la "igualtat de les defenses". Les mateixes fonts del govern espanyol s'expressen en la mateixa línia, malgrat neguen que coneguessin amb antelació la intenció de Llarena de retirar l'euroordre.