El retrobament amb Puigdemont a través d'una pantalla

El 27 d'octubre va ser l'últim dia que van estar tots junts. Avui s'han tornat a veure. Trenta-vuit dies més tard, després que s'hagin capgirat les seves vides: els uns a la presó, els altres a Brussel·les. Els consellers Jordi Turull i Josep Rull han intercanviat unes paraules amb el president, Carles Puigdemont, i els membres de l'executiu a Bèlgica l'endemà que els dos primers sortissin d'Estremera. Això sí, a través d'una pantalla i amb els habituals problemes de connexió de l'Skype.

"Ens teniu al vostre costat, esperem recuperar la normalitat. Endavant!", ha proclamat Puigdemont, que no ha esmentat la decisió del Tribunal Suprem de retirar l'euroordre de detenció sobre ell i els consellers. Tampoc ho han fet la resta. Tot han sigut missatges de suport. "Necessito trucar-vos", ha confessat el conseller Toni Comín, que s'ha mostrat indignat pel manteniment a la presó de Joaquim Forn, els Jordis i Oriol Junqueras. "No pararem fins que els fem sortir de la presó", han dit Turull i Rull, al seu torn, en una emotiva roda de premsa a l'edifici de Mediapro on, dos mesos enrere, Turull va anunciar els resultats del referèndum de l'1 d'octubre.



Des de la declaració d'independència del 27 d'octubre ha plogut molt. El 2 de novembre en una sala de l'Audiència Nacional a Rull i Turull els van comunicar presó incondicional. Van travessar una porta. Els hi van treure tot, els van escorcollar i posteriorment emmanillar. Van viatjar més de dues hores en furgoneta policial, sense cinturó i anant d'una banda a l'altra. En un primer moment, el destí de cadascun era diferent: estaven destinats a diferents presons i el seu primer contacte amb els centres penitenciaris no va ser una experiència agradable. Rull ha explicat que va rebre amenaces dels funcionaris de la presó de Madrid IV. Va ser el pitjor moment, el temor de quedar-se molt de temps entre quatre parets -ha explicat-. "Et passaràs tant de temps aquí que et sabràs la interlocutòria de la jutge de memòria", va reblar un dels treballadors de la presó a Rull al primer centre penitenciari on el van enviar.



Després les coses van millorar, dins la dificultat de la situació. Serveis Penitenciaris va decidir, a petició dels advocats, situar tots els consellers a la mateixa presó. A Estremera. Allà, Rull i Turull han compartit cel·la més de 16 hores al dia, al mateix mòdul que els consellers Raül Romeva i Carles Mundó. El vicepresident, Oriol Junqueras, i el conseller Joaquim Forn encara hi són. "Ens hem trobat molta humanitat", ha dit Turull sobre els presos. Persones que, tot i haver comès delictes molt greus dels quals intentaven no saber gaire, van donar l'escalf als consellers en marxar. "Ens han aplaudit i ens han abraçat", ha explicat el conseller, emocionat.

"Diguem-nos coses boniques"

Malgrat incorporar-se ja a la campanya del 21 de desembre i enviar un missatge polític clar en contra del 155, Turull i Rull no han amagat la part més personal de ser a la presó. L'aïllament d'aquells que més estimes. "Mengeu-vos a petons els vostres fills", ha implorat Rull, mentre Turull explicava que avui, després d'un mes sense poder-la veure-la, ha pogut portar la seva filla a l'escola. Resumint i citant el director fundador de l'ARA, Carles Capdevila, els consellers han demanat: "Diguem-nos coses boniques".

Les cartes, per a ells, han sigut un exemple d'això, de dir-se coses boniques. Els escrits de familiars i amics però també de desconeguts han apaivagat la duresa del dia a dia a la presó. "No ho podrem agrair mai tant", han conclòs. Però ha demanat un últim favor a la ciutadania: que no parin d'arribar cartes a Estremera i a Soto del Real per als que encara hi són.