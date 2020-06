CosmoCaixa es reinventa i torna a obrir les portes el 15 de juny

La Fundació ”la Caixa” anuncia la reobertura de CosmoCaixa a partir de dilluns que ve, 15 de juny. D’aquesta manera, el museu de la ciència pot reprendre l’activitat amb el triple objectiu de garantir la seguretat sanitària, reforçar la confortabilitat del públic al llarg de la visita i refermar la qualitat que caracteritza tots els projectes de l’entitat.

CosmoCaixa reprendrà l’activitat inicialment amb un terç de la capacitat i amb el suport i la presència d’una sèrie d’educadors especialitzats en temes científics

El museu de la ciència de la Fundació ”la Caixa” tornarà a acollir els visitants complint tots els requisits previstos per les autoritats sanitàries davant la crisi de la covid-19 i reforçant les tasques de neteja i desinfecció. L’accés al centre es podrà fer també a través de la venda anticipada d’entrades en línia per franges horàries.

Gràcies a l’automatització d’alguns dels mòduls, programats per funcionar sense intervenció manual, i a l’acció directa dels mediadors, els visitants podran accedir a més del 80% dels espais de CosmoCaixa, que ocupen 12.000 metres quadrats, 6.000 dels quals corresponen a espais expositius.

Un gran repte

Clausurat des del 14 de març a conseqüència de la crisi sanitària, en la reobertura es reforçarà durant tot l’horari del centre la presència d’educadors, que orientaran els visitants i resoldran els dubtes que els puguin sorgir amb relació al contingut permanent del museu.

“La reobertura de CosmoCaixa ha estat un gran repte perquè es tracta d’un museu molt interactiu. Hem treballat per convertir la visita en una experiència renovada que brindi a la ciutadania una vivència basada en la seguretat, la comoditat i la qualitat. La presència d’educadors al llarg del recorregut i l’automatització d’algunes instal·lacions permetran que la visita continuï sent enriquidora per a tots els públics”, ha subratllat la directora general adjunta de la Fundació ”la Caixa”, Elisa Durán.

CosmoNits

A banda dels espais interiors, i com ja és un clàssic de les nits d’estiu, la Plaça acollirà les projeccions del cicle Mutacions dins les CosmoNits. En total, nou sessions de pel·lícules del gènere de la ciència-ficció que plantegen temàtiques com ara cos i tecnologia, mutacions del cervell, realitats múltiples i paral·leles, i clonacions genètiques, entre d’altres.

Per accedir a les sales d’exposició serà obligatori l’ús de mascaretes i de gel hidroalcohòlic, amb dispensadors situats en diversos punts de CosmoCaixa. Seguint la normativa marcada per les autoritats sanitàries, els visitants podran accedir al centre de manera individual o en grups familiars, mantenint sempre una distància de seguretat de dos metres. La cafeteria i la botiga de CosmoCaixa estaran obertes però no funcionaran els serveis de consigna ni guarda-roba. Tampoc no es faran visites guiades. CosmoCaixa reobrirà en l’horari habitual.

Tots els centres oberts

L’obertura de CosmoCaixa completa el retorn a l’activitat de tots els centres de la Fundació ”la Caixa”. L’1 de juny els vuit centres CaixaForum van obrir les portes amb una gran acceptació del públic. Més de 13.000 persones han visitat els centres culturals de la Fundació ”la Caixa” en només vuit dies, 4.000 dels quals a CaixaForum Barcelona.

ELS ESPAIS EXPOSITIUS

Aquests són els espais expositius que es podran visitar a CosmoCaixa a partir del dia 15 de juny:

SALA UNIVERS, EL COR DEL MUSEU

Un viatge apassionant per la ciència des del Big Bang fins a les últimes fronteres del coneixement és el que podran viure els visitants de l’espai permanent que constitueix el cor del museu, un recorregut que els estimularà la curiositat científica a través dels 143 mòduls que formen la sala, articulada en tres grans eixos: Kósmos, Evolució i Fronteres. Els tres àmbits queden units per una peça central, un globus terraqüi la finalitat del qual és recordar als visitants la seva condició d’habitants del planeta.

EL BOSC INUNDAT, UN ESPAI SINGULAR

En aquest espai singular de CosmoCaixa els visitants tenen l’oportunitat de submergir-se a l’Amazònia i sentir com si fossin en plena selva. Els boscos inundats de l’Amazònia són un dels hàbitats més importants del planeta. El Bosc Inundat mostra aquest valuós i fràgil ecosistema recreant el riu obert, la terra ferma i el medi aeri propi de la selva brasilera.

EL MUR GEOLÒGIC, LA GEOLOGIA DEL PLANETA TERRA

Format per set grans talls de roca de procedència diversa, ocupa una paret de 65 metres de longitud i permet veure seccions de roca amb estructures geològiques que es poden trobar a qualsevol lloc del món. S’hi poden observar processos superficials produïts per l’acció de l’aigua i el vent, com també el xoc dels continents, el naixement d’una roca, etc. Són processos que originen la geologia del planeta Terra.

LA HISTÒRIA MÉS BELLA DEL COSMOS, UN VIATGE DE 4.500 MILIONS D’ANYS

La instal·lació, de gairebé un quilòmetre de longitud, permet realitzar un recorregut per l’evolució biològica, des del naixement de la Terra fins a la fauna glacial, a partir de 47 fòssils que mostren 27 efemèrides de l’evolució. S’hi poden veure peces tan curioses com fòssils de fèmur de dinosaure de gairebé un metre i mig, de rèptil volador o d’un insecte gegant de fa 315 milions d’anys.

SABRES I MASTODONTS, EXPOSICIÓ TEMPORAL

La mostra permet fer un viatge al passat per conèixer de prop la fauna que va habitar el centre de la península Ibèrica i per contemplar peces originals úniques dels animals que la van poblar. Fa 9 milions d’anys poblaven l’interior actual de la Península infinitat d’animals avui extingits, entre els quals destacava per sobre de tots un gran depredador, el tigre dents de sabre, un felí amb una constitució especialitzada per matar grans preses. Fins al 3 d’octubre de 2020.

CIÈNCIA AL CARRER

La Plaça de la Ciència és un espai d’ús públic per compartir la ciència des del carrer. Gràcies als sis mòduls de grans dimensions que expliquen diversos temes científics es podrà comprendre la teoria del caos, descobrir per què a l’estiu fa calor a l’hemisferi nord i fred al sud o entendre com funcionen els gira-sols solars i l’energia que generen, entre d’altres.