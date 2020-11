“Les emocions positives que genera complir el desig d’un infant tenen incidència directa en el seu benestar”

La Fundación Pequeño Deseo s’emporta un dels vint premis de la gestora de fons BBVA Asset Management (AM), compromesa a donar el 25% del total de la comissió de gestió del fons BBVA Futur Sostenible ISR a projectes solidaris.

Què suposa el premi de BBVA per a la Fundación Pequeño Deseo?

Tota ajuda és benvinguda per poder continuar la nostra tasca, però aquest any, especialment, encara ho serà més. És un any complicat per a tothom, també per a les ONG, per la incertesa del moment. La confiança i el suport rebuts del BBVA ens permetran continuar la nostra tasca alhora que és una injecció d’energia i d’ànim perquè l’equip de la fundació recuperi forces per continuar batallant. La pandèmia de covid-19 ha augmentat la necessitat de fer realitat desitjos.

A què es destinarà la dotació econòmica?

A millorar la qualitat de vida de 53 infants i joves d’entre 4 i 18 anys amb malalties greus o cròniques que reben tractament als hospitals de la Vall d’Hebron, Sant Joan de Déu, Sant Pau, Germans Trias i Pujol, Can Ruti i Parc Taulí, així com també a l’Hospital Miguel Servet de Saragossa.

540x376 L'Uriel, que volia i va poder conèixer el pilot de Fórmula 1 Carlos Sainz / PEQUEÑO DESEO L'Uriel, que volia i va poder conèixer el pilot de Fórmula 1 Carlos Sainz / PEQUEÑO DESEO

Quin és el procés que seguiu per fer realitat el desig d’un infant malalt?

Tenim acords amb 35 hospitals de tot l’Estat i atenem infants hospitalitzats i que segueixen tractament des de casa. Arribem a aquests nens a través d’un intermediari de l’hospital que, després d’establir a quins els aniria millor rebre la nostra tasca, ens dona a conèixer a les famílies perquè decideixin si volen la nostra col·laboració. Si és el cas, els expliquem la nostra feina i entrem en contacte amb l’infant perquè sigui ell lliurement qui manifesti quin és el desig que vol que nosaltres li fem realitat. Amb la nova situació, ara tot aquest procés el fem online. Un cop el nen ens transmet el seu desig, contactem amb el seu metge per saber si és viable dur-lo a terme en aquell moment.

540x347 La Telma, que va poder ser veterinària per un dia / PEQUEÑO DESEO La Telma, que va poder ser veterinària per un dia / PEQUEÑO DESEO

Quins són els desitjos que us fan arribar?

Normalment són de quatre tipus: vull ser alguna cosa, vull tenir alguna cosa, vull conèixer algú o vull anar a algun lloc. Quan el metge ens dona el vistiplau per començar a treballar, tenim la complicitat dels pares per fer-ho factible. En tot cas, els oferim la nostra feina de manera gratuïta i convertim el desig en una experiència única. Per exemple, si el nen vol un ordinador, intentem fer-l’hi arribar a través d’algun dels seus ídols. Per això incidim en la importància de conèixer bé l’infant i tenir-ne molta informació, perquè l’entrega d’un regal sigui alguna cosa més.

Està demostrat científicament que complir el desig d’un infant li genera emocions positives que tenen efecte en el seu benestar...

Són emocions que es tradueixen en somriures però científicament està demostrat que també tenen altres efectes. Durant dos anys vam fer un estudi amb el Col·legi de Psicòlegs de Madrid i la Complutense per valorar infants a qui havíem complert un desig i d’altres a qui no. Es va demostrar que el compliment d’un desig tenia un efecte positiu que perdurava més enllà dels nou mesos i, sobretot, que les emocions positives generades tenien incidència directa en el benestar, en la manera d’afrontar la malaltia i, fins i tot, en una millora física.