“Els residus poden ser transformats en productes innovadors”

L’empresa Zicla ha trobat en els residus una oportunitat de canvi. Des del 2005 treballa per convertir-los en materials nous per a la indústria i el mercat, i perquè col·laborin a crear ciutats eficients i sostenibles.

Van veure el residu com una oportunitat de negoci i transformadora. Què els va impulsar a seguir aquest camí?

S’estima que l’any 2050 un 70% de la població mundial viurà a les ciutats, que s’enfrontaran a desafiaments molt importants, un dels quals serà la gestió dels residus que generin. Afortunadament, molts d’aquests residus poden ser transformats en noves matèries primeres per a les indústries, i també en productes innovadors que donin solució a problemes de les mateixes ciutats que els han generat. Per això treballem per desenvolupar sistemes que donin solució a aquests problemes basats en l’ús de productes ecodissenyats i fabricats a partir de residus.

El futur passa per l’economia circular?

La visió circular de l’economia és molt més racional que no pas la lineal, basada en el concepte erroni dels recursos infinits. Té molt sentit treballar sobre les bases de l’ecodisseny dels productes tenint en compte el seu cicle de vida complet. Tanmateix, la valorització dels residus i la seva reincorporació al cicle de producció com a noves matèries primeres és molt més sensata i majoritàriament viable des del punt de vista econòmic que no pas la seva destrucció en incineradores o el seu dipòsit en abocadors.

Han introduït uns sistemes per a carrils bici. En què consisteixen?

El desenvolupament d’una línia de separadors de carril bici s’encabeix de ple en l’estratègia de Zicla. La bicicleta és una aposta estratègica de les ciutats, però perquè sigui utilitzada necessita disposar d’una infraestructura segura i aquí és on entrem nosaltres, desenvolupant una línia de separadors dissuasius per als altres vehicles que circulen per la via, sense arestes tallants per protegir ciclistes i vianants, molt visibles i fabricats amb material reciclat i reciclable. Els separadors de carril bici ZEBRA i ZIPPER estan instal·lats actualment arreu del món en ciutats com Barcelona, Londres, Madrid, Sevilla, Houston, San José a Califòrnia, Santiago de Xile, Mendoza o Perth.

També assessoren empreses en la valoració dels seus residus. ¿Cal aquesta aposta per la conscienciació?

És més aviat una qüestió d’optimització de recursos. Les empreses poden gestionar els seus residus a la manera clàssica, però hi ha empreses que van més enllà i s’interessen perquè els seus residus siguin valoritzats per raons econòmiques (cobren pel residu que lliuren), ambientals (milloren el seu posicionament) i de responsabilitat social davant els ciutadans i els seus accionistes. Des de Zicla els podem ajudar a aconseguir aquestes fites.

En què ha col·laborat BBVA en la seva empresa?

BBVA ens ha acompanyat en el nostre creixement local i internacional recolzant-nos des del principi.

Quin és el pròxim focus en què es fixaran?

Continuarem ecodissenyant i desenvolupant solucions per a les ciutats a partir de materials reciclats, sobretot residus plàstics diversos. Ara fem proves amb barreges de PE i Al procedents de la recuperació de cel·lulosa a partir de residus d’envasos de 'tetrabrick' i la nostra gran aposta serà que en el futur els nostres productes seran 'smart'.