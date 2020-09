Doble cita firal per promoure la reactivació econòmica i laboral

Després de mesos d’aturada forçada per la covid-19, el palau firal número 8 de Montjuïc torna a bullir d’activitat. Entre plànols i mascaretes, els equips d’operaris comencen altre cop a delimitar espais, desenrotllen la moqueta, despleguen metres i metres de cablejat i munten els estands. Saben que demà ho han de tenir tot a punt per rebre els visitants del Bizbarcelona i del Saló de l’Ocupació, una doble cita que marcarà la represa de l’activitat firal a la ciutat de Barcelona i que ha estat ideada expressament per promoure durant tres dies la reactivació econòmica i laboral després de mesos de gran complexitat. “Hem estat treballant de valent per poder reprendre l’activitat firal amb totes les mesures de seguretat —explica Constantí Serrallonga, director general de Fira de Barcelona—. En aquests moments de dificultats, som conscients que hem de facilitar eines que ajudin a rellançar negocis”.

La doble cita, de demà al 23 de setembre i amb totes les mesures necessàries de protecció contra la covid-19, presenta un extens programa amb més de 260 activitats, algunes de les quals es podran seguir també de forma virtual

Tothom qui visiti els dos salons n’hi trobarà un munt. Precisament, aquest 2020 els dos esdeveniments han unit esforços per posar a disposició dels visitants eines, idees, recursos, assessorament i propostes formatives dirigides a persones emprenedores, treballadors autònoms, pimes, start-ups i a tothom qui cerqui feina o vulgui reorientar la carrera professional. La doble cita, liderada i promoguda per l’Ajuntament de Barcelona a través de Barcelona Activa i altres organismes dedicats a la promoció econòmica del territori, comptarà enguany amb més de 150 conferències, un centenar de punts d’assessorament i 14 activitats de networking en un recinte on s’aplicarà un protocol estricte per minimitzar els riscos pel covid-19. A més, paral·lelament, es combinarà el format presencial amb la retransmissió de conferències en streaming i sessions d’assessorament en una plataforma virtual. Tot, per contribuir a la reactivació econòmica del territori.

“Estem determinats a fer servir totes les eines i recursos al nostre abast per reduir l’impacte de la crisi i contribuir a la reactivació de l’economia de la ciutat —assegura Jaume Collboni, primer tinent d’alcaldia d’Economia, Treball, Competitivitat i Hisenda de l’Ajuntament de Barcelona—. Amb aquest esdeveniment busquem oferir suport i oportunitats a pimes, professionals, i autònoms, així com a persones en procés de recerca de feina o que vulguin conèixer de primera mà empreses que es dediquen a fer processos de selecció i contractació”, concreta. Ara bé, tot i celebrar-se durant els mateixos dies i al mateix espai, el Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació tindran el seu propi programa d’activitats.

“Hem treballat de valent per poder reprendre l’activitat firal amb totes les mesures de seguretat” Constantí Serrallonga Director general de Fira de Barcelona

Bizbarcelona 2020: un saló per revitalitzar els negocis

El Bizbarcelona estructurarà enguany les conferències, punts d’assessorament personalitzat i activitats de networking al voltant de sis grans àrees temàtiques. La primera, sota el nom Emprendre, aglutinarà tot d’activitats, conferències i eines ideades específicament per als visitants que tot just vulguin endinsar-se al món dels negocis. La segona, anomenada Creixement, servirà per donar un cop de mà a les empreses que, ja amb un cert bagatge, vulguin anar més enllà. El nou escenari que ha creat la covid-19 serà present també al saló amb la nova àrea Nous reptes, noves realitats, que buscarà inspirar i assessorar els visitants amb les principals tendències tecnològiques, socials i empresarials que marcaran el futur de l’economia post-covid-19, com el teletreball o la transformació digital dels negocis.

Més enllà d’això, el Bizbarcelona 2020 també tindrà un espai reservat per difondre els beneficis d’innovar de forma col·laborativa, oberta i digital –sota el nom Startups & Business Innovation Arena– així com una àrea sencera destinada punt de trobada d’empreses i talent anomenada Talent Arena. Aquest darrer espai farà de nexe d’unió entre els dos salons i estarà especialment concebut per als emprenedors, empresaris o autònoms que vulguin millorar el talent al seu negoci, així com per a les persones que busquin una nova oportunitat laboral. Per últim, els visitants trobaran enguany també moltes activitats relacionades amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que els organitzadors del saló identifiquen com “el gran repte empresarial de la propera dècada” i que defineixen com una “crida a l’acció al món empresarial, als governs i a la societat civil per poder anar cap a un planeta amb oportunitats per a tothom”.

“Farem servir totes les eines que tenim per reduir l’impacte de la crisi de la covid-19 i contribuir a la reactivació de l’economia de la ciutat” Jaume Collboni Primer tinent d’alcaldia d’Economia de l’Ajuntament de Barcelona

En total, sis àrees que acolliran gairebé 120 conferències. Tot això, sense perdre de vista la nova realitat sorgida amb la pandèmia. Entre els ponents confirmats hi ha noms destacats com el de Joan Canadell, president de la Cambra de Barcelona; Josep González, president de Pimec; Laura Gil, directora de transformació digital de DAMM; Carlos Buenosvinos, conseller executiu de Seat:Code; Pere Condom, director de Research & Technology Transfer de la Universitat de Girona; Anna Gener, presidenta i CEO de Savills Aguirre Newman Barcelona; o Joan Riera, consultor i professor d’ESADE, entre d’altres.

Saló de l’Ocupació: l’espai per al talent i les oportunitats

El Bizbarcelona farà tàndem enguany amb un Saló de l’Ocupació repensat. Tradicionalment dirigit als joves, ara s’ha concebut per a qualsevol persona en cerca de feina, fórmules d’autoocupació o un canvi professional, per informar-se, assessorar-se i conèixer els perfils de treball més demandats. L’edició d’enguany tindrà més de 125 activitats com xerrades, conferències, tallers per afrontar amb èxit la recerca de feina, espais d’assessorament individualitzat o serveis personalitzats d’orientació laboral i de defensa dels drets dels treballadors. Alhora, també tindrà una àrea per conèixer entitats i opcions laborals del tercer sector i un àmbit específic per a professionals del món de l’ocupació on compartir idees, estratègies i bones pràctiques en recursos humans, transformació de la feina i inserció laboral.

651x369 Mapa de la distribució de les àrees del Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació Mapa de la distribució de les àrees del Bizbarcelona i el Saló de l'Ocupació

Seguint una estructura molt similar a la del saló d’emprenedoria, les activitats del Saló de l’Ocupació també s’estructuren en sis àrees temàtiques. La primera, batejada com a Coneix, serà per orientar qui vulgui accedir per primer cop al món laboral. La segona, anomenada Apropa’t, aglutina 91 entitats col·laboradores vinculades a l’entorn social i al tercer sector que treballen per afavorir l’ocupació. Les professions del futur també tindran un espai al Saló de l’Ocupació d’enguany, sota el nom Descobreix, on les escoles gremials i les cases d’oficis presenten als visitants l’abecé d’un gran ventall de professions. L’àrea de Defensa se centrarà a divulgar els drets laborals entre les persones que, per exemple, hagin de signar el primer contracte laboral ben aviat. S’hi faran presentacions i xerrades, i s’habilitarà un servei d’assessorament laboral. Per últim, l’espai Prepara’t donarà les eines necessàries per saber com afrontar el procés de buscar feina, i l’àrea Comparteix servirà perquè professionals dels recursos humans intercanviïn experiències.

540x358 L'assessorament és un dels punts forts de Bizbarcelona i del Saló de l'Ocupació / FIRA DE BARCELONA L'assessorament és un dels punts forts de Bizbarcelona i del Saló de l'Ocupació / FIRA DE BARCELONA

Un dels plats forts d’aquesta doble cita serà l’espai Talent Arena, amb un extens programa de conferències sobre la transformació del talent i del món laboral. En aquesta àrea es donarà resposta als reptes de la gestió del talent i s’oferiran noves oportunitats de treball al talent local. En aquest sentit, per la Talent Arena passaran fins a 35 empreses de diferents sectors, que presentaran les seves necessitats de personal i amb qui les persones que busquen una nova oportunitat laboral podran contactar. Alhora, els visitants podran assistir a conferències i taules rodones amb Simon Dolan, president de la Global Future Work Foundation; Daniel de la Cámara, humorista i expert en Xcentric Talent; i Josep Maria Gay de Liébana, economista i membre de la Real Academia Europea de Doctores.

Més enllà d’això, durant el Saló de l’Ocupació, la Fira d’ocupació di-Capacitat i Talent “Sí i Millor” que organitza FECETC (Federació de Centres Especials de Treball de Catalunya) amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona, s’integra aquest any al Saló de l’Ocupació. “Sí i Millor” aportarà conferències i entrevistes adreçades a facilitar la inserció laboral de persones amb discapacitat i a ajudar les empreses de més de 50 treballadors a complir l’obligació legal de reservar un 2% dels llocs de treball a aquest col·lectiu. L’accés als dos certàmens serà gratuït, prèvia acreditació a la web oficial.

540x338 Acte a l'àrea de Tendències del Bizbarcelona 2019 / FIRA DE BARCELONA Acte a l'àrea de Tendències del Bizbarcelona 2019 / FIRA DE BARCELONA

El Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació, també en versió virtual

Aquest 2020, el Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació viuran les seves edicions més digitals. Amb l’objectiu de fer arribar a tothom l’oferta d’aquesta doble cita firal, l’organització ha creat la plataforma virtual Reactivem Barcelona Live, una eina gratuïta a través de la qual les persones que ho desitgin podran seguir des de casa gran part de les seves conferències. Concretament, s’oferiran en streaming totes les xerrades incloses dins les àrees temàtiques de Nous reptes, noves realitats, Emprendre, i Startups & Business Innovation.

Alhora, el servei permetrà fixar cita prèvia per a sessions d’assessorament personalitzat amb tècnics de les entitats col·laboradores de tots dos salons; interactuar amb els seus expositors; i consultar dubtes amb els ponents a través d’un xat intern de missatgeria instantània o d’una videotrucada. La plataforma estarà disponible durant els tres dies de la cita, a través de la pàgina web dels salons o bé mitjançant una aplicació per a dispositius mòbils.

540x300 En tots els accessos i en tots els espais són evidents les mesures de protecció contra el covid / FIRA DE BARCELONA En tots els accessos i en tots els espais són evidents les mesures de protecció contra el covid / FIRA DE BARCELONA

Dos salons en un entorn segur

El Bizbarcelona i el Saló de l’Ocupació seran els primers esdeveniments presencials en els quals Fira de Barcelona aplicarà i auditarà el seu protocol de mesures de prevenció i seguretat, elaborat amb la col·laboració de la consultora AON i l’assessorament de l’Hospital Clínic de Barcelona. Aquest protocol, que s’ha dissenyat després de dur a terme una anàlisi exhaustiva de més de 400 accions associades a la celebració de fires i congressos, inclou una vintena de mesures concretes dissenyades per garantir la seguretat dels visitants i dels treballadors.

Entre altres mesures, més enllà de l’ús de la màscara obligatòria i la presa de temperatura a l’accés dels assistents, Fira de Barcelona estrenarà una solució digital nascuda de la intel·ligència artificial que permetrà controlar en temps real l’aforament de l’espai i el manteniment de la distància física, la traçabilitat de contactes i els fluxos de visitants. Alhora, dins el recinte també es reforçarà, la senyalització, la neteja i la desinfecció dels espais, així com dels sistemes de ventilació. A més a més, per evitar contactes, aquest 2020 els processos d’acreditació, accés i recollida d’informació en els estands seran 100% digitals, entre altres.