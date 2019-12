Aquest Nadal tothom al teatre

El teatre es consolida, any rere any, com a opció d'oci preferida per moltes persones durant les festes nadalenques. És per això que els teatres, les sales de proximitat i les productores omplen en aquestes dates la cartellera amb més de 300 propostes de molta qualitat: un gran ventall d'opcions que inclou teatre per adults i per tots els públics, grans musicals, escenes híbrides, circ i dansa.

Aquest any, a més, l' Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya (ADETCA) impulsa una nova campanya per incentivar el consum teatral sota el lema "És Nadal. Tothom al teatre". "Hem considerat prioritari presentar aquesta campanya de Nadal per incentivar el consum. El teatre sempre és un bon regal pel Nadal, i en qualsevol ocasió, perquè el que regalem són experiències vitals, moments i records", explica Isabel Vidal, presidenta d' ADETCA.

Un dels principals objectius d’ADETCA és fer visible i posar en valor el sector de les arts escèniques i revitalitzar l'activitat comercial en conjunt. Per poder articular-ho ha creat el web tothomalteatre.cat, una eina per consultar l'oferta teatral de la campanya nadalenca i que servirà de suport per a tots els teatres associats durant aquestes dates.

Aquesta és una iniciativa d'ADETCA amb la col·laboració dels Teatres Públics i amb el suport de l' Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, la col·laboració de Catalunya Ràdio i la complicitat del TresC i TeatreBarcelona.com.