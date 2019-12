L’ICF reforça la seva aposta per les ‘start-ups’ de base tecnològica

L'Institut Català de Finances (ICF) és l'entitat financera pública propietat de la Generalitat de Catalunya, fundada l'any 1985. La missió de l'ICF és impulsar i facilitar l'accés al finançament al teixit econòmic de Catalunya, per tal de contribuir al creixement sostenible i la innovació de l'economia catalana, actuant com a complement del sector financer privat.

L'entitat ofereix a les empreses diversos productes i serveis vinculats al finançament de les empreses i entitats mitjançant préstecs, avals i la inversió en capital risc.

En l’àmbit del capital risc, un dels fons destacats que gestiona l’entitat és l’ICF Venture Tech II, destinat a start-ups de base tecnològica.

ICF Venture Tech II és un fons de capital risc de 20 M€ dirigit a companyies de tecnologia i/o innovació en fases early avançades i sèries A. Les inversions es realitzen tant en capital com amb instruments de deute, preferiblement en co-inversió. Els imports per operació se situen entre 500.000€ i 2M€.

Amb aquest fons de capital risc, l’ICF inverteix en projectes en creixement i en els que s’aporti una clara diferenciació -a través de la tecnologia i/o la innovació- que permeti obtenir avantatges competitius sostenibles de manera que la companyia presenti un elevat potencial de creixement i revalorització.

El fons ICF Venture Tech II s’ha constituït aquest 2019 i just ara ha fet la seva tercera inversió a una empresa catalana, Zinklar, per un import de 0,5 milions d’euros.

540x357 Zinklar ha desenvolupat una plataforma Saas que permet millorar la realització d'estudis de mercat / ZINKLAR Zinklar ha desenvolupat una plataforma Saas que permet millorar la realització d'estudis de mercat / ZINKLAR

Zinklar és una empresa llançada el 2016 que ha transformat la investigació de mercats, donant a les marques la possibilitat de fer investigació freqüent i posar la veu del consumidor al centre de la seva estratègia. La start-up ha desenvolupat una plataforma SaaS (Software as a Service) que permet realitzar molts més estudis de mercat i tenir els resultats en temps real, en comptes de setmanes, fent que el retorn de la inversió augmenti considerablement. Més de 200 marques de primer nivell com Reckitt Benckiser, Uber o Orange, ja utilitzen la plataforma de Zinklar.

Biotecnologia i farmàcia

Les altres dues empreses participades pel Fons ICF Venture Tech II són Vytrus Biotech i Bigfinite.

Vytrus Biotech és una empresa catalana fundada el 2009 com a spin-off de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona i basa la seva activitat en la tecnologia de cultiu de cèl·lules mare vegetals per desenvolupar, produir i comercialitzar principis actius vegetals d’alt valor afegit per a usos cosmètics i farmacèutics.

Vytrus Biotech, amb seu a Terrassa, aplica la tecnologia del cultiu de cèl·lules mare vegetals als sectors cosmètic i sanitari. Desenvolupa i produeix ingredients actius totalment naturals, molt sostenibles i d’una alta eficàcia, que serveixen per aplicar en pells sensibles o per combatre malalties com la caiguda del cabell o l’acne. Els últims anys, els productes de Vytrus han guanyat 5 premis internacionals de primer nivell.

El passat mes de setembre, el fons ICF Venture Tech II hi va invertir 0,5 milions d’euros.

L’altra empresa participada pel fons és Bigfinite, que ha desenvolupat una plataforma SaaS que permet l’optimització de processos i eficiència econòmica en entorns de fabricació del sector farmacèutic, mitjançant l’ús d’intel·ligència artificial.

L’ICF ha participat en l’ampliació de capital de 15M de dòlars que ha realitzat l’empresa.

La plataforma de Bigfinite captura milers de dades des de sensors situats en línies de producció, troba correlacions entre elles, i prediu, recomana i optimitza els processos productius amb el consegüent estalvi econòmic per les companyies. L’empresa disposa de patents basades en estàndards de qualitat (recopilació de dades sota requeriments legals) pel que fa al compliment normatiu al qual es troben sotmesos els seus clients, així com patents de la tecnologia i l’ús d’algoritmes matemàtics.

Bigfinite té actualment un equip format per 42 persones, la majoria dels quals es troben a les oficines de Barcelona, i el seu mercat principal és els Estats Units.