Etiquetatge de fruites i verdures

Per què etiquetem la fruita? Quan anem a comprar fruites i hortalisses fresques, han d’estar correctament etiquetades al punt de venda. L’etiqueta ens dona informació sobre la denominació comercial, el preu per quilo, i el país i la zona d’origen. Conèixer l’origen de cada producte és important per poder escollir productes de proximitat. Si compres fruites i hortalisses de Km0 consumeixes de forma més sostenible, productes de qualitat del país.

No compris a cegues, fixa’t en l’etiqueta!