Laporta, Font i Freixa seran els tres candidats a les eleccions del Barça

Les eleccions del Barça tindran tres candidats: Joan Laporta, Víctor Font i Toni Freixa. Un cop finalitzat el recompte i la validació de les signatures que van presentar els nou precandidats dilluns, només tres socis optaran a la presidència blaugrana. Emili Rousaud, que va reunir 2.510 suports, estava pendent de saber si acabaria la cursa electoral, però dimecres al vespre ja donava per fet que en quedaria fora per la quantitat de firmes invàlides i dubtoses que tenia. Aquest matí l'exdirectiu de Bartomeu ha comunicat a la junta electoral que retirava la seva candidatura després d'intentar, sense èxit, fusionar-la amb la de Freixa.

Una vegada resolt el nombre de candidats que concorreran a les eleccions, queda per veure si la data dels comicis es mantindrà malgrat la situació de la pandèmia a Catalunya i la prolongació de les mesures per evitar la propagació del covid-19. Demà a les 11 h se celebrarà una trobada telemàtica entre responsables del Barça i el Procicat per analitzar la situació i prendre una decisió definitiva. Els aspirants tenen preparada la campanya i necessiten saber si podran mantenir l'agenda prevista fins al 24 de gener, el dia de les eleccions. "És el Barça qui haurà de prendre la decisió, i evidentment és el que toca sabent que hi ha una reunió prevista per a aquest divendres", ha explicat la consellera de Salut, Alba Vergés, a la compareixença d'aquest dijous per anunciar que les restriccions es prorroguen.

Votació descentralitzada en plena pandèmia

El Barça va anunciar setmanes enrere un sistema descentralitzat amb punts de votació repartits per Catalunya i la resta de l'Estat: Barcelona (Camp Nou), Girona, Tarragona, Tortosa, Lleida, Madrid, València, Sevilla, Palma i Andorra la Vella. Tot i això, creixen les veus que demanen un ajornament per facilitar la màxima participació dels socis, com per exemple la Confederació Mundial de Penyes. Un punt de vista que contrasta amb la negativa de Joan Laporta, principal favorit de les eleccions, que en la seva última compareixença va dir que seria "un frau democràtic" que la Generalitat instés el club a canviar la data. "Cal fer un esforç perquè es pugui votar, contemplar excepcions a la llei, però el club no ha fet res per garantir la màxima participació", va comentar per la seva banda Víctor Font, que des de fa anys s'ha mostrat defensor del vot telemàtic i per correu.