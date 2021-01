Rousaud demana suspendre temporalment la recollida de signatures

Arran de les noves restriccions per l'empitjorament de la pandèmia, la recollida de signatures es complica. Tot i que des de la precandidatura d'Emili Rousaud afirmen que estan molt a prop de l'objectiu, creuen que la situació actual podria arribar a vulnerar el dret del soci a triar el candidat a qui vol donar el seu aval. "Entre les signatures compromeses i les que tenim podem arribar a passar el tall –ha confirmat el precandidat–. Ara, amb les noves restriccions tot queda una mica en l'aire. Jo el que faria és una suspensió temporal i en el moment que s'aixequin les restriccions, tornar a recollir signatures".

"Em van trucar quatre precandidats preocupats per aquest tema. Jo els vaig dir de fer una acció conjunta o, si no, posar-nos en contacte amb la junta electoral del club, que és qui convoca les eleccions", ha explicat Rousaud.

L'Espai Barça no es durà a terme sense la ratificació dels socis

L'empresari ha presentat la seva junta de cara a les eleccions a la presidència del Barça. En un acte al Club de Tennis Pompeia, del qual Josep Maria Minguella és el president, el precandidat ha posat noms i cognoms als diferents components de la seva directiva. "La nostra precandidatura la integra un grup de persones que tenen la capacitat, els valors i el compromís per dur endavant aquest repte", ha explicat.

Rousaud ha volgut deixar clares les línies d'actuació de la candidatura per fer front a "la situació complicada que viu el club". Tornar el poder de decisió als socis i fer una gestió intel·ligent i acurada dels recursos de l'entitat són els seus pilars fonamentals. "Nosaltres en cap cas fixarem una derrama per al soci, ni un augment de la quota ni del cost dels abonaments. La nostra candidatura està estudiant mesures per ajudar les famílies amb situacions complexes perquè tinguin una mena de reducció en el moment de la renovació del carnet de soci o dels abonaments", ha explicat Rousaud.

Des de la precandidatura afirmen que l'Espai Barça no es començarà fins que no obtinguin els avals de la totalitat dels socis per al nou pressupost per tirar-lo endavant a través d'un referèndum. "Nosaltres no posarem en marxa les obres fins que no tinguem endreçats els comptes del club. Volem un model de club en mans dels socis".

Fins a tretze directius formaran part de l'equip amb què el precandidat té l'objectiu d'arribar a la presidència de l'entitat blaugrana.