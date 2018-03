10 anys d’EspaiCiència

La Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRi) treballa per cobrir la bretxa comunicativa que existeix entre els agents que generen coneixement i la societat. Desenvolupem diferents formats de divulgació científica de concepció flexible que volen facilitar una comunicació més fluida entre el sistema català de recerca i innovació i la societat, tot incidint molt especialment en els joves. Un d’aquests formats, que és notablement àgil i que compleix 10 anys de presència al Saló de l’Ensenyament, és l’EspaiCiència.

Amb l’objectiu d’atraure els estudiants d’ESO i batxillerat cap a la ciència i, així, encaminar el seu futur professional cap a una carrera de les anomenades STEM (Ciència, Tecnologia i Matemàtiques, per les sigles en anglès), aquest espai difon en directe la recerca i la innovació que es du a terme a les universitats, centres i empreses catalanes d’una manera que resulti propera, tangible i interdisciplinària. Més de 500.000 preuniversitaris ens han visitat des del 2009, que és l’any en què la Fira de Barcelona i l’FCRi van unir esforços per materialitzar un espai dedicat a la ciència en el millor escenari concebible: el Saló de l’Ensenyament, allà on es troba el nostre públic potencial, que són els joves de 15 a 18 anys.

Concepció espacial

L’EspaiCiència torna en l’edició d’aquest any amb una imatge i amb una concepció espacial renovades, que resulta molt més immersiva per al visitant. Integra, en un espai que s’ha generat sense divisions físiques, diferents estands d’universitats, centres de recerca i altres institucions catalanes vinculades a la ciència que ofereixen un programa multidisciplinari d’activitats divulgatives i experiments científics lúdics i interactius.

Activitats de dinamització i rigor científic es combinen en aquest espai per oferir un primer contacte pràctic amb el món de la ciència i la tecnologia que contribueixi a consolidar perfils professionals en l’àmbit STEM per al nostre país.