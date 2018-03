Estudiar en un altre país, molt més que l'obtenció de nous coneixements

¿Obtenir un títol o fer un curs a l’estranger comporta tenir més possibilitats d’aconseguir una feina relacionada amb allò que hem estudiat? En alguns àmbits sí, esclar, ja que certifica l’adquisició d’uns coneixements específics d’un gran valor, tot i que no de manera automàtica. Ara bé, el que és segur és que el fet de formar-se a l’estranger enriqueix l’estudiant en molts aspectes: permet consolidar els coneixements de l’idioma del país, aprendre a espavilar-se sense l’ajut de l’entorn familiar o d’amistats, conèixer una altra manera de ser i de fer, viure experiències diferents... Són tot un conjunt d’elements que segur que faran que l’estudiant es pugui adaptar millor a la feina que obtingui, i pugui fer-hi aportacions innovadores, més enllà de “posar en pràctica” coneixements adquirits.

Actualment hi ha un munt d’ajudes, beques i programes, tant d’institucions públiques com de privades, que poden facilitar els estudis a l’estranger, tant a nivell d’organització i gestió de tràmits com a nivell econòmic. Les beques potser més populars són les del programa Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students), que promou l’intercanvi entre estudiants universitaris europeus.

Els tràmits

Abans de marxar a estudiar a l’estranger cal fer tot un seguit de tràmits. Sí, això no t’ho pots estalviar! El millor lloc on dirigir-se per informar-se de tots els tràmits legals és al consolat o ambaixada del país de destinació. Molts països i centres de formació grans com les universitats disposen d’una agència o oficina d’informació per a estudiants estrangers o internacionals. En qualsevol cas, sempre que es pugui cal fer-ho tot amb molta antelació. I preparar-se per tenir un bon nivell de l’idioma del país que ens acollirà. Si ens proposem tenir un títol de coneixements de la llengua anglesa, cal que valorem quin és el més adequat. Els dos certificats més utilitzats avui dia arreu del món són l’IELTS (International English Language Testing System), d’origen britànico-australià, del qual el British Council és copropietari i distribuïdor a Espanya, i el TOEFL (Test of English as a Foreign Language), que és americà. Totes dues certificacions són reconegudes per més de 10.000 organitzacions i 140 països a tot el món. El certificat Cambridge English: Advanced (CAE) també és internacional, però la seva cobertura no té el mateix abast. Cal tenir en compte que la majoria d’universitats i empreses no accepten cap títol que tingui més de dos o tres anys d’antiguitat.