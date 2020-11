EN DIRECTE | Els acusats del 17-A només responen els seus advocats

El judici pels atemptats terroristes de l'agost del 2017 a Barcelona i Cambrils ha començat aquest matí, poc després de les 10 h, una mica accidentat. El jutge que el presideix, Alfonso Guevara, ha hagut de fer un canvi de cadires després que l'advocat d'un dels acusats manifestés que no volia estar al costat de la Fiscalia, que era el lloc on li havia tocat seure. Això ha provocat un estira-i-arronsa entre el jutge i l'advocat, que havia amenaçat d'abandonar la sala.

Guevara també ha alçat la veu -"No té la paraula ningú", ha repetit- per evitar que els advocats plantegessin qüestions prèvies. El magistrat ha volgut anar per feina i de seguida ha cridat els acusats perquè declaressin des del cubicle de vidre que els separa de la sala per seguir el judici. Els tres només han volgut respondre les preguntes dels seus advocats.

El primer torn ha sigut per Mohamed Houli Chemlal, ferit a l'explosió d'Alcanar, que d'entrada ha assegurat que s'acollia al seu dret de no declarar. "Sempre he declarat i fins i tot una vegada voluntàriament", ha assegurat Houli, que s'ha remès a les declaracions anteriors. També ha afegit que "sempre" ha mostrat la seva voluntat de col·laborar i el seu penediment. Després d'aquest anunci, la Fiscalia ha demanat que s'exhibeixin els vídeos i les fotos en què es veuen els terroristes preparant els explosius a Alcanar. A continuació l'advocada de Houli li ha fet algunes preguntes que ell ha respost, però finalment ha insistit que no volia declarar més.

Els dos altres acusats al judici del 17-A, Driss Oukabir, que s'hauria desdit a l'últim moment del pla d'atemptar, i Saïd ben Iazza, que hauria facilitat la compra d'explosius, només han respost les preguntes dels seus advocats. Oukabir s'ha desvinculat de la cèl·lula de Ripoll i ha mantingut que va donar la seva documentació per llogar les furgonetes perquè li havien dit que volien fer una mudança. Iazza ha declarat que només coneixia els membres del grup terrorista "com a clients" i que li van manifestar que necessitaven la seva furgoneta per comprar "productes de neteja".

En aquesta primera sessió també es preveu que declarin alguns mossos d'esquadra.